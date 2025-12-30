القومية للأنفاق: الانتهاء من تنفيذ الخط الأول للقطار السريع عام 2027

أكد الدكتور طارق جويلي رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للانفاق، أن الانتهاء من تنفيذ الخط الأول للقطار السريع عام 2027.

وأضاف الدكتور طارق جويلي رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للانفاق، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الهيئة مسؤولة عن تمويل شبكة الخطوط الكهربائية بكامل مكوناتها، مشيرًا إلى أن الشبكة تشمل 4 خطوط مترو وقطار الـ LRT، بإجمالي طول 176 كيلو متر و101 محطة، موضحًا أن الخط الرابع من المترو قيد الإنشاء من حدائق الأشجار حتى الفسطاط، بطول 19 كيلو متر.

وتابع أن الخط الأول يبلغ طوله 44 كيلو متر من المرج حتى حلوان، والخط الثاني 21 كيلو متر، والخط الثالث من عدلي منصور طوله 41 كيلو متر ويضم 34 محطة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة تشمل محطة العاصمة الجديدة.

