الوطنية: بدء عمل أول مقر لجنة انتخابية بالدوائر الملغاة فى الخارج

أكد القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للإنتخابات بشأن تصويت المصريين فى الخارج بجولة الإعادة للدوائر الملغاة بحكم الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولي من إننتخابات مجلس النواب، أنه بدأ أول مقر من المقرات التي تعقد بها اللجان الإنتخابية فى الخارج والبالغ عددها 139 مقر فى 117 دولة حول العالم، وهي سفارة جمهورية مصر العربية فى نيوزيلندا فى تمام الساعة الـ 9 صباحا بتوقيت نيوزيلندا، وتباعا سيتم فتح باقي المقرات وفقا لتوقيت كل دولة".

وتابع: “نهيب بكل المصريين المقيمين بالخارج وموطنهم الإنتخابي النزول والمشاركة، على أن الإختيار ما بين المرشحين وفقا للعدد المحدد قانونا.. وتأكدوا أن صوتكم مسموع وإختياراتكم تصنع الفارق”.