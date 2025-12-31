استشاري : سوء التغذية سبب جوهري للإصابة بالنوع الخامس من السكر

أكد الدكتور حسين الشورى، استشاري أمراض السكر والجهاز الهضمي، أن البنكرياس في النوع الخامس يفرز كميات ضئيلة جداً من الإنسولين، لكن الجسم لا يعاني من مشكلة "الحساسية" أو "مقاومة الإنسولين" التي تميز النوع الثاني لدى كبار السن.

وقال حسين الشورى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن سوء التغذية يعد من الأسباب الجوهرية للإصابة بالنوع الخامس من السكر، حيث يؤثر نقص العناصر الغذائية على نمو وتكوين البنكرياس منذ البداية، مما يجعله غير متطور وغير قادر على إنتاج الإنسولين بشكل كافٍ.

وتابع ، استشاري أمراض السكر والجهاز الهضمي، أن أن النوع الأول من السكري يصيب الأطفال نتيجة هجوم مناعي على البنكرياس، بينما النوع الثاني يصيب كبار السن بسبب "مقاومة الإنسولين". أما النوع الخامس، فيجمع بين خصائص النوعين الأول والثاني

