استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان
غارة جوية أوكرانية على ميناء وخط أنابيب غاز مدينة توابسي الروسية
دراسة تحسم الجدل حول عدد ساعات النوم المثالي لزيادة النشاط وتقليل خطر الوفاة المُبكرة
أرقام مُرعبة.. تركيا تسجل 53 ألف زلزال في 2025 بمعدل هزة أرضية كل ساعة
عضو اتحاد الكرة: هاني أبو ريدة وراء ظهور أفضل نسخة من حسام حسن في أمم أفريقيا
طبيب بريطاني يكشف عن تغييرات بسيطة في نمط الحياة تخفض الكوليسترول وتُغني عن الأدوية
إعلامي يكشف حقيقة خلافات إمام عاشور وحسام حسن داخل معسكر الفراعنة
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: تشخيص الأمراض عن طريق الذكاء الاصطناعي حرام شرعا
تصعيد خطير .. نتنياهو يكشف معلومات استخباراتية ويُهدّد بقصف مواقع إيرانية جديدة
نتنياهو: نسعى للتعايش مع الفلسطينيين في الضفة الغربية
التوترات في جنوب اليمن.. دعوة مصرية للتعامل بحكمة بعد التطورات بين السعودية والإمارات
كواليس مُثيرة في صفقة انتقال حامد حمدان لـ بيراميدز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

رقص خادش .. تفاصيل حبس صانع محتوى بمصر الجديدة

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامه بالرقص بصورة خادشة للحياء وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.


 وتمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامه بالرقص بصورة خادشة للحياء.


 ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامه بالرقص بصورة خادشة للحياء.


 

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكور "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة وبحوزته (هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) ، وبمواجهته إعترف بقيامه بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حبس صانع محتوى صورة خادشة للحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد