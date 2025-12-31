رقص خادش .. تفاصيل حبس صانع محتوى بمصر الجديدة

قرّرت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامه بالرقص بصورة خادشة للحياء وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.



ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانع محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامه بالرقص بصورة خادشة للحياء.





عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكور "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة وبحوزته (هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) ، وبمواجهته إعترف بقيامه بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.