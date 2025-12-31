قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أسوان.. جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية تحتفل بتخريج المتدربين

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، تسليم شهادات التخرج لقياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة ، وأيضاً شنط العدة وماكينات الخياطة لـ 47 من الشباب والفتيات الذين إجتازوا البرنامج التدريبى " مهارات 5 ـ طاقات ملهمة "،  الذى نفذته جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان بالتعاون مع مؤسسة رؤية الحياة للتنمية، بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والمهندس هشام الجمل رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان، والدكتور حسام سلطان المدير التنفيذى للجمعية ، وربيع البرديسى رئيس مجلس أمناء مؤسسة رؤية الحياة

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، برؤية الرئيس السيسى لدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة داخل المحافظة، وخاصة فى ظل إستراتيجية الهيدروجين الأخضر ، والحوافز العديدة والمتنوعة التى تم تقديمها لتصبح مصر هى المركز الرئيسى لهذه الطاقات ، وليعقب ذلك التصدير لمختلف أنحاء العالم ، لافتاً إلى أن المحافظة تقدم كل الدعم لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

كما أشاد بإستراتيجية الدعم المجتمعى الذى تنفذه جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان، لخدمة مجالات التنمية بمجتمع قرى بنبان والرقبة والمنصورية، فضلا عن تأهيل الشباب للإلتحاق بمجالات سوق العمل، وهو ما يسير ضمن خطة ورؤية الدولة المصرية، وتوجيهات الرئيس السيسى، لتوفير حياة كريمة وبناء الإنسان

وأضاف أنه فى هذا السياق تقرر تشكيل لجنة فنية مشتركة بين المحافظة، وجمعية مستثمرى الطاقة الشمسية، لدراسة وتحديد الإحتياجات الفعلية لمجتمع قرى بنبان والمنصورية والرقبة

، لافتاً أن تنظيم هذه البرامج يأتى متواكباً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الداعمة لكافة الجهود الهادفة إلى تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال تنمية المهارات وبناء القدرات وفتح آفاق جديدة تواكب متطلبات العصر، حيث أن الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة تولى إهتماماً بالغاً بالإستثمار فى الإنسان بإعتباره الثروة الحقيقية وأساس التنمية المستدامة ، وهو ما يتجسد بوضوح فى هذا البرنامج الذى تم تنفيذه بفكر مستنير وبشراكة فعالة بين مؤسسات المجتمع المدنى والجهات التنفيذية لدعم الشباب وفتح طاقات أمل مضيئة لهم ، مع دعم والإقتصاد المحلى وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.

جهود متنوعة 

بدوره أضاف المهندس هشام الجمل رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان، أن مشروع الطاقة الشمسية ببنبان، يعد ثالث أكبر مشروع على مستوى العالم من حيث القدرة الإنتاجية ، كما إن المشروع بوابة لجذب المستثمرين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشار إلى أن مشروع الطاقة الشمسية ببنبان والذى ولد عملاقا، تديره 32 شركة مصرية وعربية واجنبية، إذ يساهم في إضافة 1465 ميجاوات،  تم  ربطها على قدرات الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بإستثمارات تصل إلى اكثر من 2.2 مليار دولار على مساحة 88843 فدان .

وأوضح أننا نمتلك رؤية جديدة لإضافة المزيد من مشروعات الطاقة فى منطقة بنبان، وهو ما يؤهلها لأن تكون مركزاً للطاقات المتجددة والجديدة والخضراء، لكونها أكثر مناطق العالم تعرضاً لأشعة الشمس طوال العام.

مؤكدا فى الوقت ذاته على الدعم الدائم لمسارات التنمية المستدامة وبناء القدرات البشرية فى مجتمع قرى بنبان والمنصورية والرقبة بأسوان، حيث أن جمعية مستثمرى الطاقة منذ تأسيسها، وضعت نصب أعينها مسؤولية تنمية المجتمع المحيط  بمشروع الطاقة الشمسية، وأن تخريج الدفعة الحالية من برنامج مهارات، يعد أن روافد خطط التنمية البشرية، لربط أبناء القرى بمجالات سوق العمل المختلفة.

وقال ان الجمعية قدمت مساهمات كبيرة فى مجالات الصحة والتعليم والتمكين الإقتصادى، من بينها تجهيز وحدة للغسيل الكلوى وخزان لتحلية المياه وتنفيذ مشروعات التشجير بعشرات الألف من الأشجار" مشروع بنبان جرين"، ومنح سيارات للنقل الجماعى، وإستطرد قائلا أن تخريج دفعة جديدة من برنامج مهارات " طاقات ملهمة"، تضمن تدريب نحو 50 شابا وفتاة فى مجالات الخياطة وصيانة وميكانيكا السيارات، وبعض الحرف الاخرى لإلحاقهم بسوق العمل.

من جهته قال ربيع البرديسى رئيس مجلس أمناء مؤسسة رؤية الحياة للتنمية، أن الجمعية شريك أساسى فى بناء التنمية وصناعة الأنسان بمجتمع قرى بنبان، وخاصة المساهمة فى برنامج مهارات للتدريب الفنى – طاقات ملهمة، لأننا نؤمن أن الإستثمار الحقيقى فى الإنسان،  هو رأس المال الأهم للتنمية المستدامة، فى إطار رؤية مصر 2030 التى تؤكد أن المجتمع المدنى شريك أصيل فى عملية التنمية الشاملة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى لتمكين منظمات المجتمع المدنى وتعزيز دورها جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة.

مؤكدا أنه منذ 3 سنوات حرصت مؤسسة رؤية الحياة على تنفيذ العديد من المبادرات التنموية داخل المحافظة بالتعاون مع جمعية مستثمرى الطاقة الشمسية ببنبان، والتى تهدف إلى تمكين الشباب والمراة وبناء القدرات وربط مجالات التدريب بالفرص الحقيقية داخل سوق العمل، كما ركزنا على تمكين المرأة إقتصاديا عبر الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة، وتحسين جودة المنتجات وربطها بفرص تسويق حقيقية، كما إمتدت جهود المؤسسة لتشمل مجالات الصحة وبناء قدرات الجمعيات الأهلية بما يسهم فى تحقيق أثر تنموى مستدام.

وفى نهاية الإحتفالية تم تكريم وتوزيع شهادات التخرج على المتدربين من برنامج مهارات 5 – طاقات ملهمة، لتأهيل شباب قرى بنبان والمنصورية والرقبة لسوق العمل

وفى ختام الإحتفالية قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتسليم شهادات التخرج لقياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة المهنة ، وأيضاً شنط العدة وماكينات الخياطة لـ 47 من الشباب والفتيات الذين إجتازوا البرنامج التدريبى " مهارات 5 طاقات ملهمة"،  بين مؤسسات المجتمع المدنى والجهات التنفيذية لدعم الشباب وفتح طاقات أمل مضيئة لهم ، مع دعم والإقتصاد المحلى وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الوطنية

وقدم إسماعيل كمال خالص التهنئة لأبنائه من المتدربين الذين إجتازوا هذا البرنامج بنجاح ليكونوا نماذج مشرفة لشباب واعى وطموح وقادر على البناء والعطاء .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية
5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح
الشرقية
رائحة الجسم
