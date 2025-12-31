محافظة دمياط تتسلم المعمل المتنقل لرصد تلوث الهواء في إطار جهود الحفاظ على البيئة

أعلن جهاز مدينة دمياط الجديدة، اليوم /الأربعاء/، تسلُم المعمل المتنقل لرصد تلوث الهواء التابع لجهاز شئون البيئة.



وقال رئيس جهاز دمياط الجديدة، المهندس أشرف فتحي، وفق بيان، إن المعمل يختص بمتابعة وقياس مستويات ملوثات الهواء بعدد من مناطق المدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الجهاز على الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، والتأكد من جودة الهواء، بما يحقق بيئة صحية وآمنة للجميع.



وكان سكان المدينة قد توجهوا بعدد من الشكاوى إلى جهاز المدينة بسبب الآثار الناتجة عن وجود عدد من مكامير الفحم على حدود المدينة، وبناءً عليه استجاب مجلس مدينة دمياط بشكل عاجل بفحص الشكوى، معلناً تسلم المعمل المتنقل لرصد الهواء، حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

