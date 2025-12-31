قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيراري مايكل شوماخر التاريخية تعود للأضواء في مزاد عالمي |w,v
كله FAKE.. دويتو يجمع طارق الشيخ ومسلم
أحمد كريمة: إيصال الأمانة في عقود الزواج مخالفة للشريعة
القوات المسلحة العراقية تستعد لتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بالأنبار
بقصيدة شعرية ساخرة.. صلاح عبد الله يستقبل العام الجديد بطريقته الخاصة
القانون يواجه المتحرشين في احتفالات رأس السنة.. اعرف العقوبات الرادعة
«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور
ذكريات الـ 6-1.. طارق السيد: ماتش للنسيان
بنداري: مستمرون على مدار 24 ساعة لاستئناف العمل في اليوم الثاني في انتخابات المصريين بالخارج
بتروجيت يفوز على البنك الأهلي 2-1 في كأس عاصمة مصر
مركز الأزهر العالمي للفتوى يُصدر أكثر من 1,7 مليون فتوى في 2025م
محمد صيام: كولونيا مشروع فني متكامل أتحمل مسؤوليته كاملة
محافظات

محافظ الإسكندرية يترأس المجلس التنفيذي لمناقشة حصاد عام 2025

أحمد بسيوني

ترأس أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، المنعقدة في ختام عام ٢٠٢٥؛ لمتابعة حصاد أداء الأجهزة التنفيذية من أحياء ومديريات وشركات مرافق وإدارات خدمية، ومناقشة أبرز الملفات والقضايا التي تهم الشارع السكندري.

استهل المحافظ الجلسة بتقديم أسمى آيات التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري وأبناء الإسكندرية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد؛ داعياً الله أن يجعله عام خير ونماء على مصرنا الغالية. 

كما وجه الشكر والتقدير لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على ما بذلوه من جهود ملموسة طوال عام ٢٠٢٥، وحثهم على مواصلة العطاء وبذل المزيد من الجهد خلال عام ٢٠٢٦ للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض الفريق أحمد خالد "حصاد عام ٢٠٢٥"، مشيداً بنجاح الأجهزة التنفيذية في التعامل مع التحديات الكبيرة التي شهدتها المدينة في العديد من الملفات التنموية التي تهم المواطن، مؤكداً أن العمل بروح الفريق الواحد هو السبيل الوحيد لتجاوز كافة الصعاب.

وتطرق المحافظ إلى التحديات الراهنة التي تواجه الدولة المصرية بشكل عام، مؤكداً أن محافظة الإسكندرية، كجزء أصيل من الدولة، تعمل وفق رؤية شاملة لمواجهة تلك التحديات وتحويلها إلى فرص للتطوير، مشدداً على أن رضا المواطن هو المعيار الحقيقي لنجاح أي مسؤول، وأن مكتبه وكافة قنوات التواصل مفتوحة دائماً لسماع شكاوى المواطنين والتعامل معها بجدية وحسم.

وفي ختام الجلسة، شدد الفريق أحمد خالد على ضرورة استمرار حالة الاستنفار بالأحياء وشركات المرافق لضمان الانضباط التام بالشارع السكندري، مؤكداً أن عام ٢٠٢٦ سيشهد انطلاقة جديدة في ملفات البنية التحتية والمشروعات الخدمية التي تخدم المواطن في المقام الأول.

جاء ذلك بحضور المهندسة أميرة صلاح نائب المحافظ، واللواء أحمد حبيب السكرتير العام للمحافظة، والأستاذ محمد صلاح السكرتير العام المساعد، إلى جانب وكلاء الوزارة، ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، وكافة الجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

الإسكندرية محافظ احمد خالد المجلس التنفيذي حصاد 2025

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

