قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فيراري مايكل شوماخر التاريخية تعود للأضواء في مزاد عالمي |w,v
كله FAKE.. دويتو يجمع طارق الشيخ ومسلم
أحمد كريمة: إيصال الأمانة في عقود الزواج مخالفة للشريعة
القوات المسلحة العراقية تستعد لتسلم مقر التحالف الدولي في قاعدة عين الأسد بالأنبار
بقصيدة شعرية ساخرة.. صلاح عبد الله يستقبل العام الجديد بطريقته الخاصة
القانون يواجه المتحرشين في احتفالات رأس السنة.. اعرف العقوبات الرادعة
«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور
ذكريات الـ 6-1.. طارق السيد: ماتش للنسيان
بنداري: مستمرون على مدار 24 ساعة لاستئناف العمل في اليوم الثاني في انتخابات المصريين بالخارج
بتروجيت يفوز على البنك الأهلي 2-1 في كأس عاصمة مصر
مركز الأزهر العالمي للفتوى يُصدر أكثر من 1,7 مليون فتوى في 2025م
محمد صيام: كولونيا مشروع فني متكامل أتحمل مسؤوليته كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تأهيل وتدريب 60 سيدة بمشغل القومي للمرأة بكفر الشيخ.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محمود زيدان

أثمرت باكورة عمل مشغل المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ عن تدريب وإنتاج 60 سيدة وفتاة من قرية الدوايدة بمركز مطوبس.

جاء ذلك بتوجيهات المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة وتحت رعاية اللواء دكتور علاء عبد المعطي وبإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة الفرع ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ.

ونفذ المجلس المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي، ضمن عمل المشاغل والوحدات الإنتاجية للمجلس القومي للمرأة، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتي شملت التدريب على عدد من الحرف اليدوية والتراثية، من بينها الريزن، والتفصيل والخياطة، والكليم، والمفروشات بالنول، بهدف إكساب السيدات مهارات عملية حقيقية تؤهلهن لدخول سوق العمل وفتح آفاق جديدة للدخل المستدام.

وركّزت التدريبات خلال المرحلة الأولى على إرساء الأساسيات الفنية والمهنية، انطلاقًا من إيمان المجلس بأن الهدف لا يقتصر على تعليم حرفة فحسب، بل يمتد إلى تحقيق تمكين اقتصادي حقيقي ينعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة السيدات وأسرهن، ويسهم في بناء نماذج نجاح مشرفة بأيادٍ مصرية ماهرة وطموحة.

وأكدت الدكتورة اماني شاكر مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ استمراره في تنفيذ المزيد من البرامج والمراحل التدريبية خلال الفترة المقبلة، دعمًا للمرأة المصرية وتعزيزًا لدورها الاقتصادي والمجتمعي.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ القومي للمرأة مشغل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

وزير العمل

العمل: صرف 300 مليون جنيه منحة عيد الميلاد لصالح 200 ألف عامل غير منتظم

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

نقيب الإعلاميين

الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف

ترشيحاتنا

واتساب

للمحافظة على مساحة آيفون.. واتساب يختبر طريقة أذكى لتنظيف التخزين

نقص زيت الفرامل

نقص زيت الفرامل.. متى يكون الأمر طبيعيا ومتى يشير إلى خطر حقيقي؟

سوبارو بفتيس مانيوال

سوبارو تشوق لسيارة WRX STI S4 بفتيس مانيوال

بالصور

فيراري مايكل شوماخر التاريخية تعود للأضواء في مزاد عالمي |w,v

سيارة مايكل شوماخر
سيارة مايكل شوماخر
سيارة مايكل شوماخر

علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها

علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها
علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها
علامات تدل على نقص الفيتامينات في جسمك .. لا تتجاهلها

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026.. صور

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور
رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 بالصور

كريسماس بطابع فرعوني.. أطفال متحف شرم الشيخ يلونون شجرة اللوتس رمز البدايات الجديدة

ورشة متحف شرم الشيخ
ورشة متحف شرم الشيخ
ورشة متحف شرم الشيخ

فيديو

طارق الشيخ ومسلم

«كله فيك» .. دويتو جديد يجمع طارق الشيخ ومسلم ويشعل تفاعل الجمهور

أغرب طقوس الكريسماس

لماذا يخفى الناس المكانس؟.. أغرب طقوس الكريسماس حول العالم

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

المزيد