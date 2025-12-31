تأهيل وتدريب 60 سيدة بمشغل القومي للمرأة بكفر الشيخ.. صور

أثمرت باكورة عمل مشغل المجلس القومي للمرأة فرع كفر الشيخ عن تدريب وإنتاج 60 سيدة وفتاة من قرية الدوايدة بمركز مطوبس.

جاء ذلك بتوجيهات المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة وتحت رعاية اللواء دكتور علاء عبد المعطي وبإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة الفرع ونائب رئيس جامعة كفر الشيخ.

ونفذ المجلس المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي، ضمن عمل المشاغل والوحدات الإنتاجية للمجلس القومي للمرأة، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والتي شملت التدريب على عدد من الحرف اليدوية والتراثية، من بينها الريزن، والتفصيل والخياطة، والكليم، والمفروشات بالنول، بهدف إكساب السيدات مهارات عملية حقيقية تؤهلهن لدخول سوق العمل وفتح آفاق جديدة للدخل المستدام.

وركّزت التدريبات خلال المرحلة الأولى على إرساء الأساسيات الفنية والمهنية، انطلاقًا من إيمان المجلس بأن الهدف لا يقتصر على تعليم حرفة فحسب، بل يمتد إلى تحقيق تمكين اقتصادي حقيقي ينعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة السيدات وأسرهن، ويسهم في بناء نماذج نجاح مشرفة بأيادٍ مصرية ماهرة وطموحة.

وأكدت الدكتورة اماني شاكر مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ استمراره في تنفيذ المزيد من البرامج والمراحل التدريبية خلال الفترة المقبلة، دعمًا للمرأة المصرية وتعزيزًا لدورها الاقتصادي والمجتمعي.