قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: 2025 سجلت أعلى انخفاض في عجز الميزان التجاري وأكبر زيادة بالصادرات غير البترولية
تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الدبلومات الفنية 2026
بمناسبة رأس السنة 2026.. مواعيد جديدة لتشغيل المترو والقطار الخفيف
مصر جسر الطاقة بين إفريقيا وأوروبا.. تطورات مشاريع الربط الكهربائي خلال العام
حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين
نسبة إشغال 100%.. محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تتزين لاستقبال العام الجديد
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة مستقلة خاصة لمنطقة جرجوب الاقتصادية
لإبداء الرأي في إعدامه.. الجنايات تحيل «قاتل أطفال فيصل» إلى المفتي
الشرطة تنتشر بمحيط دور العبادة والمنشآت الهامة لتأمين احتفالات رأس السنة| فيديو
التعليم تناشد طلاب الدبلومات الفنية الإنتهاء من تسجيل الاستمارة قبل 21 يناير
الحكومة توافق على تحمل ضريبة دخول عروض الأفلام المشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي
فحص مليون و718 ألف طالب بالمدارس ضمن المبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد

خضروات ارشيفيه
خضروات ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد خلال الفترة الحالية حالة من الاستقرار الملحوظ في حركة البيع والشراء، وسط توافر كميات كبيرة ومتنوعة من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية الأساسية، التي يتم ضخها بشكل يومي داخل الأسواق الرئيسية والفرعية بمختلف المراكز والقرى.

ويأتي هذا الاستقرار نتيجة تضافر جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لدعم الإنتاج المحلي وتشديد الرقابة على الأسواق، بما يضمن توافر السلع بجودة مناسبة وأسعار في متناول المواطنين.
وخلال جولات ميدانية لمتابعة حركة الأسواق، أكد عدد من التجار أن المعروض من الخضر والفاكهة يشهد وفرة واضحة، انعكست بشكل مباشر على استقرار الأسعار وعدم تسجيل أي زيادات ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، كما أشار مواطنون إلى تحسن مستوى الخدمات داخل الأسواق، مع انتظام عمليات المتابعة والرقابة، خاصة مع دخول فصل الشتاء وارتفاع معدلات الاستهلاك لبعض الأصناف.

أسعار الخضر بأسواق الوادي الجديد

شهدت أسعار الخضر استقرارًا نسبيًا، حيث سجل سعر الطماطم نحو 10 جنيهات للكيلوجرام، وبلغ سعر البطاطس 10 جنيهات، بينما سجل الفلفل الرومي 20 جنيهًا، وفلفل الشطة 15 جنيهًا.
كما بلغ سعر الباذنجان البلدي 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض 15 جنيهًا، وسجلت البسلة 30 جنيهًا للكيلوجرام، والجزر 20 جنيهًا، في حين استقر سعر البصل الأحمر والأبيض عند 15 جنيهًا، وبلغ سعر الخيار 15 جنيهًا للكيلوجرام.

أسعار الفاكهة داخل الأسواق

جاءت أسعار الفاكهة مستقرة هي الأخرى، حيث سجل سعر البطاطا 8 جنيهات، وبلغ سعر الجوافة والموز 25 جنيهًا للكيلوجرام، فيما سجل الكاكا 40 جنيهًا، والعنب 25 جنيهًا، وبلغ سعر الرمان 35 جنيهًا.


كما تراوح سعر الكنتالوب عند 25 جنيهًا، وسجلت المانجو نحو 50 جنيهًا، وبلغ سعر البرتقال واليوسفي 25 جنيهًا، فيما سجل التفاح 60 جنيهًا للكيلوجرام.

ويعكس هذا الاستقرار نجاح الخطط الزراعية التي تنفذها محافظة الوادي الجديد، خاصة مع التوسع في نظم الري الحديث وزيادة الرقعة الزراعية، إلى جانب دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، ما ساهم في زيادة حجم المعروض وتحقيق التوازن داخل الأسواق.

كما لعبت المنافذ الثابتة والمتحركة التي تنتشر بمختلف المراكز دورًا مهمًا في توفير الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة، خاصة بالمناطق البعيدة، بما يضمن وصول السلع الطازجة إلى جميع المواطنين.

وتواصل محافظة الوادي الجديد جهودها للحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، مستفيدة من طبيعتها الواحاتية ومواردها الزراعية، بما يدعم الأمن الغذائي ويحسن مستوى المعيشة لأهالي المحافظة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد خضروات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

رمضان صبحي

محامي رمضان صبحي: الحكم متوقع ويفتح باب الأمل للاستئناف

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

طائرات عسكرية صينية

استعراض قوة غير مسبوق.. 77 طائرة عسكرية صينية تحاصر أجواء تايوان

الزمالك

إعلامي: لاعبو الزمالك مُنقسمون بشأن التمرد بعد مواجهة الاتحاد

ترشيحاتنا

في تقرير حصاده لعام 2025م.. البحوث الإسلاميَّة: مِنَح عِلميَّة وبعثات دعويَّة ترسِّخ عالميَّة الأزهر

البحوث الإسلامية في 2025 .. منح علمية وبعثات دعوية ترسخ عالمية الأزهر

الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

السديس يدشّن برنامج المؤذن المؤتمن لتعزيز فقه الأذان بالمسجد النبوي

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

بالصور

بابا نويل| شخصية حقيقية أم أسطورة؟.. القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية.. ماذا ترمز ولماذا توضع أعلى الشجرة؟

سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية
سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية
سر شجرة الكريسماس والنجمة الذهبية

5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح.. اختيارات ذكية لنجاح يومك الكبير

5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح
5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح
5 أطباق يُفضل تقديمها في بوفيه الأفراح

وحدة السكان بالشرقية تنظم ٧٠٠ ندوة توعوية لتمكين الأسرة خلال 2025

الشرقية
الشرقية
الشرقية

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: الهدر الغذائي تحدٍ بيئي جديد

المزيد