أجواء شديدة البرودة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس ليلة رأس السنة
تباين سعر الدولار في مصر بختام التعاملات
خطوات الحصول على معاش استثنائي 2026
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
حالة الطقس في رأس السنة الليلة.. ماذا قالت الأرصاد؟
اتسرقت إقامته.. طارق السيد يروي أصعب موقف واجه زيزو في البرتغال
إيران: أي إجراء من شأنه تصعيد عدم الاستقرار في اليمن أمر غير مقبول
السجن المشدد 15 سنة للمتهمين بسرقة أسورة المتحف المصري
بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا
4 ركعات في بداية العام الجديد.. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا
طارق السيد يكشف الساعات الأخيرة قبل انتقال زيزو لـ الأهلي
أحمد حسن يكشف حقيقة تعاقد الزمالك مع طارق مصطفى
برلمان

العدل يطلق منحة قانونية لشباب المحامين عن الترافع في القضايا الجنائية

حزب العدل
حزب العدل
عبد الرحمن سرحان

أعلن حزب العدل فتح باب التقديم للمنحة القانونية المميزة بعنوان «كيفية إدارة القضايا الجنائية والوقوف أمام محاكم الجنايات»، والتي يقدمها المستشار علي فايز، أمين حزب العدل بمحافظة بني سويف، والمحامي المتخصص في القضاء الجنائي.

وأوضح الحزب أن المنحة تُقدَّم مجانًا بالكامل، في إطار اهتمامه بدعم الثقافة القانونية، وحرصه على تنمية المهارات العملية لشباب المحامين وخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وتعزيز دورهم المهني.

وأشار حزب العدل إلى تخصيص جائزة تشجيعية للمتفوقين في نهاية المنحة، بقيمة خمسة آلاف جنيه، تُمنح لمن يتمكن من إعداد مذكرة قانونية لإحدى قضايا الجنايات التي سيتم تناولها وشرحها خلال فعاليات الكورس.

وأكد الحزب أن إطلاق هذه المنحة يأتي انطلاقًا من إيمانه بالدور المحوري الذي تقوم به نقابة المحامين في دعم المهنة، وبأهمية إعداد كوادر قانونية مؤهلة تمتلك أدوات الممارسة الفعلية أمام محاكم الجنايات.

وقال المستشار علي فايز، إن إطلاق هذه المنحة يأتي انطلاقًا من إيمانه بأهمية الربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي في العمل الجنائي، مؤكدًا أن إدارة القضايا الجنائية والوقوف أمام محاكم الجنايات تتطلب مهارات خاصة لا تُكتسب إلا بالتدريب المباشر والاحتكاك العملي.

وأضاف فايز أن المنحة تستهدف دعم شباب المحامين وخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وتزويدهم بالأدوات المهنية اللازمة لإعداد مذكرات قوية والتعامل مع قضايا الجنايات بثقة وكفاءة، مشيرًا إلى أن الحزب يحرص على تقديم محتوى تدريبي حقيقي ومجاني يحقق قيمة مضافة للمشاركين.

وأكد أن هذه المبادرة تأتي في إطار تقدير الحزب للدور الوطني والمهني الذي تضطلع به نقابة المحامين، وإيمانه بأن الاستثمار في بناء الكوادر القانونية الشابة هو استثمار في ترسيخ العدالة وسيادة القانون.

حزب العدل باب التقديم بني سويف القضاء الجنائي المستشار علي فايز

