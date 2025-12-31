العدل يطلق منحة قانونية لشباب المحامين عن الترافع في القضايا الجنائية

أعلن حزب العدل فتح باب التقديم للمنحة القانونية المميزة بعنوان «كيفية إدارة القضايا الجنائية والوقوف أمام محاكم الجنايات»، والتي يقدمها المستشار علي فايز، أمين حزب العدل بمحافظة بني سويف، والمحامي المتخصص في القضاء الجنائي.

وأوضح الحزب أن المنحة تُقدَّم مجانًا بالكامل، في إطار اهتمامه بدعم الثقافة القانونية، وحرصه على تنمية المهارات العملية لشباب المحامين وخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وتعزيز دورهم المهني.

وأشار حزب العدل إلى تخصيص جائزة تشجيعية للمتفوقين في نهاية المنحة، بقيمة خمسة آلاف جنيه، تُمنح لمن يتمكن من إعداد مذكرة قانونية لإحدى قضايا الجنايات التي سيتم تناولها وشرحها خلال فعاليات الكورس.

وأكد الحزب أن إطلاق هذه المنحة يأتي انطلاقًا من إيمانه بالدور المحوري الذي تقوم به نقابة المحامين في دعم المهنة، وبأهمية إعداد كوادر قانونية مؤهلة تمتلك أدوات الممارسة الفعلية أمام محاكم الجنايات.

وقال المستشار علي فايز، إن إطلاق هذه المنحة يأتي انطلاقًا من إيمانه بأهمية الربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي في العمل الجنائي، مؤكدًا أن إدارة القضايا الجنائية والوقوف أمام محاكم الجنايات تتطلب مهارات خاصة لا تُكتسب إلا بالتدريب المباشر والاحتكاك العملي.

وأضاف فايز أن المنحة تستهدف دعم شباب المحامين وخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وتزويدهم بالأدوات المهنية اللازمة لإعداد مذكرات قوية والتعامل مع قضايا الجنايات بثقة وكفاءة، مشيرًا إلى أن الحزب يحرص على تقديم محتوى تدريبي حقيقي ومجاني يحقق قيمة مضافة للمشاركين.

وأكد أن هذه المبادرة تأتي في إطار تقدير الحزب للدور الوطني والمهني الذي تضطلع به نقابة المحامين، وإيمانه بأن الاستثمار في بناء الكوادر القانونية الشابة هو استثمار في ترسيخ العدالة وسيادة القانون.