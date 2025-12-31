أزاى تحافظ على المقلاة الهوائية لتعيش عمرا أطول

ترغب الكثير من النساء في معرفة كيفية الحفاظ على المقلاة الهوائية أو الايرفراير حيث انه من أكثر الأدوات الحديثة المنتشره في البيوت العصرية.

الحفاظ على المقلاة الهوائية

ووفقا لما جاء في موقع philips فإن هناك نصائح تمكنك من الحفاظ على المقلاة الهوائية أو الايرفراير لإطالة عمره.

وتشمل هذه النصائح:

ـ تجنب التحميل الزائد فلا تملأ سلة المقلاة الهوائية أكثر من اللازم، فقد يعيق ذلك توزيع الحرارة وتدفق الهواء، مما يؤدي إلى طهي غير متساوٍ حتى عند استخدام مقالي كبيرة، تأكد من إضافة الكميات الموصى بها لضمان طهي جيد ومتساوٍ.

ـ استخدم أدوات مصنوعة من السيليكون أو الخشب لحماية الطبقة المانعة للالتصاق، و قد تتسبب الملاعق المعدنية في تلف السطح، مما سيؤثر في النهاية على أداء المقلاة الهوائية.

ـ حافظ على فتحات التهوية نظيفة وتحقق من وجود أي تلف وافحص فتحات التهوية بحثًا عن أي غبار ونظفها ويؤدي سوء التهوية إلى ارتفاع درجة الحرارة وتراجع الأداء، بما في ذلك ضعف أداء القلي الهوائي.

ـ إذا شعرتَ أن الطبقة المانعة للالتصاق في الملحقات، مثل السلة أو الصينية، بدأت تتلف، فقد يكون من الأفضل استبدالها بقطع جديدة.