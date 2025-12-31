اجتماع الجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراض أملاك الدولة ببني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ،اللواء حازم عزت السكرتير العام، العميد محمد برعي عبد المجيد المستشار العسكري للمحافظة، المستشار مصطفى صادق مفوض الدولة، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، عمرو محمود مدير إدارة أملاك الدولة، وسمر فتحي المشرف على الأمانة الفنيةللجنة، وأعضاء اللجنة من الجهات المعنية، ورؤساء المدن ، وممثلي المديريات.

ناقش المحافظ مؤشرات الأداء،والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ والموقف التعاقدي، حيث تم استعراض وبحث 39 طلب تقنين “ 27 ملف جديد + 12 ملف إعادة عرض ”وجرى عرض الملاحظات الفنية والقانونية ومراجعة الإحداثيات الخاصة بكل طلب "على حدة" وبشكل مُفصل ،وقد بلغ إجمالي العقود التي تم تحريرها 4853 عقداً ( 871 زراعة + 3982 مباني) فيمايجري حالياً البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

وفي ختام الاجتماع، جدد المحافظ تأكيداته بأهمية تسريع وتيرة العمل للانتهاء من التعاقدات العالقة لحالات التقنين التي تمت الموافقة عليها من خلال اللجنة العليا للبت، لتعظيم الاستفادة من انعقاد هذه الجلسات، مشددًا على سرعة الانتهاء من جميع المعاينات لملفات التقنين المتبقية.