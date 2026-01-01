اتحاد الاعاقات الذهنية: إنجازات متتالية خلال 2025 بدعم الرئيس السيسي

أكدت رئيس الاتحاد المصرى للإعاقات الذهنية المهندسة أمل مبدى أن الإنجازات المتتالية التي حققها الاتحاد خلال عام 2025 تحققت بفضل الدعم الكبير الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف ذوي الإعاقة بشكل عام، ورياضات الإعاقات الذهنية بشكل خاص.

وقالت رئيس الاتحاد إن دعم الرئيس السيسي أسهم في توفير بيئة داعمة تقوم على الدمج وتمكين الأبطال، وإتاحة الفرص المتكافئة لتمثيل مصر بصورة مشرفة في المحافل العالمية.

وأعربت عن شكرها لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على دعمه المستمر، وحرصه الدائم على إزالة العقبات أمام المنتخبات الوطنية، وتوفير كل سبل النجاح للبطولات الدولية التي تستضيفها مصر، بما يعزز مكانتها كوجهة عالمية لتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.

سلسلة من الإنجازات غير المسبوقة

ونجح الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية في ترسيخ مكانته على الساحة الدولية خلال عام 2025، بعدما حقق سلسلة من الإنجازات غير المسبوقة جمعت بين التفوق الرياضي المشرف والحضور المؤسسي المؤثر داخل المحافل الدولية، ليؤكد قدرة مصر على قيادة هذا الملف إنسانيًا ورياضياً على المستوى العالمي.

وعمل الاتحاد - أيضا - على توسيع قاعدة الممارسين وصناعة الأبطال في مختلف المراحل السنية والبطولات، في إطار رؤية تستهدف الاستدامة الرياضية، وبناء أجيال قادرة على مواصلة رفع اسم مصر عاليًا في البطولات الإقليمية والدولية.

وواصل أبطال مصر حصد النتائج الإيجابية في البطولات العالمية، في انعكاس واضح لقوة منظومة الإعداد والدعم، حيث توّج اتحاد الإعاقات الذهنية بـ 13 ميدالية في بطولة العالم لألعاب القوى 2025 بأستراليا، بواقع 5 ذهبيات و3 فضيات و5 برونزيات، وسط مشاركة 30 دولة من مختلف أنحاء العالم، لتحقق مصر المركز السابع عالميًا، في إنجاز يعكس التطور الكبير في الأداء وثبات المستوى الفني.

وعلى أرض مصر، نجح الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية في تنظيم بطولة العالم لتنس الطاولة، التي استضافتها القاهرة خلال الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر، بمشاركة 10 دول من مختلف قارات العالم، في حدث عالمي حظي بإشادات واسعة من مسؤولي الاتحاد الدولي والوفود المشاركة، الذين أكدوا أن التنظيم جاء على أعلى مستوى إداري وفني، ليقدّم نموذجًا مشرفًا لقدرة مصر على استضافة البطولات الدولية باحترافية كاملة من حيث الجاهزية، والانضباط، وجودة الخدمات.

وشهدت البطولة تألقًا لافتًا لأبطال وبطلات المنتخب الوطني، حيث نجحوا في حصد 6 ميداليات برونزية، جاءت كالتالي: برونزية فريق السيدات فئة II2 المكون من إسراء أحمد، مريم عبد الفتاح، رحمة خالد، وبرونزية فريق الرجال للفئة نفسها المكون من كريم الزيني، محمد الإله، يوسف محمد. كما حققت رحمة خالد برونزية فردي السيدات فئة II2، إلى جانب فوزها مع مريم عبد الفتاح ببرونزية زوجي السيدات، فيما حصد الثنائي مروان عماد ونور إسلام برونزية الزوجي المختلط فئة II3، إضافة إلى فوز الزوجي عبد الله أحمد وإيفان من بلغاريا ببرونزية الفئة ذاتها.

وعلى الصعيد المؤسسي، توّجت الجهود بفوز رنا جمالي عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للإعاقات الذهنية “فيرتوس”، خلال الجمعية العمومية الانتخابية التي أُقيمت بالقاهرة يومي 8 و9 نوفمبر، للدورة الانتخابية 2025–2029، في خطوة تعكس ثقة المجتمع الدولي في الكوادر المصرية وقدرتها على القيادة وصناعة التأثير داخل المنظمات الدولية.