هذه الشهور بشرى خير.. توقعات عبير فؤاد لـ برج الثور في عام 2026

مع بداية العام الجديد 2026، يحرص الكثير من الأشخاص على متابعة توقعات الأبراج وما يحمله كل برج في هذا العام.

كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، في تصريحات لـ صدى البلد، عن توقعات برج الثور الذي يبدأ من 21 أبريل إلى 20 مايو، عن توقعات 2026.

توقعات برج الثور لعام 2026

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي



-إذا كنت متزوجا أو مرتبطا:

سيمنحك الربع الأول من العام فرصةً للتعبير عن مشاعرك بسهولة أكبر، ويساعدك ذلك على ضخ طاقة جديدة في علاقتك بشريك حياتك، فقط انتبه ابتداءً من شهر يوليو.. ستدخل مرحلةً جديدةً تتطلب معالجة وحل لمشاكل متعلقة بالعائلة والمنزل والوضع المعيشي.



- إذا كنت غير مرتبطا:

في عام 2026 ستكتشف مدى قدرتك على التأثير في الجنس الآخر.. ليس بالضرورة أن تلتقي بالشخص المناسب، لكن قد تدخل في العديد من المغامرات المليئة بالمفاجآت، وتُكوّن معارف جديدة.

توقعات الأبراج على الصعيد المهني والمالي



في النصف الأول من العام.. المشتري بمنزل العلاقات يساعدك على توطيد علاقاتك، وتنظيم أفكارك، وإنجاز أعمالك بفاعلية، خاصة في شهري مايو ويونيو.. حينئذٍ الوقت مناسب لانطلاقة جديدة في عملك. عموما، كن منفتحًا على الأفكار الجديدة، وواكب أحدث التوجهات، وسيساعدك ذلك على القيام بمشاريع طموحة.. فلا تتردد في تجاوز حدودك. ورغم الضغوط في النصف الثاني من العام.. يمكنك أن تركز جهودك، وتعتمد نهج عملي وعلمي في إدارة أعمالك.

في الأمور المالية.. ابتداء من 25 أبريل: أورانوس ينتقل لمنزل المال السلبي ويدفعك للتبذير أو تفاجأ بالتزامات مالية غير متوقعة.. لذلك عليك أن تضع ميزانية متوازنة مع دخلك.