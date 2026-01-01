الصحة الفلبينية: ارتفاع الإصابات بسبب الألعاب النارية إلى 235 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الإصابات الناجمة عن استخدام الألعاب النارية خلال موسم العطلات الحالي إلى 235 شخصا.



وأفادت الوزارة - في بيان أوردته قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم جمع هذه الحصيلة خلال الفترة من 21 ديسمبر الماضي وحتى الساعة الرابعة صباح اليوم بالتوقيت المحلي للفلبين.



وأشارت الوزارة إلى أن عدد الإصابات المرتبطة بالألعاب النارية هذا العام تعد أقل بنسبة 42 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والذي بلغ 403 إصابات.