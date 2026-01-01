الشرطة السويسرية: قتلى ومصابون جراء حريق لم يعرف سببه بعد في منتجع تزلج

أعلنت الشرطة السويسرية، أن قتلى ومصابون جراء حريق لم يعرف سببه بعد في منتجع تزلج، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

ولقي عدة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، جراء انفجار أعقبه حريق داخل حانة في منتجع كرانس-مونتانا للتزلج، جنوب غرب سويسرا، خلال الساعات الأولى من أول أيام العام الجديد، وفق ما أعلنته الشرطة السويسرية.

وقالت الشرطة إن الانفجار وقع قرابة الساعة 01:30 فجرًا بالتوقيت المحلي (00:30 بتوقيت جرينتش) داخل حانة تدعى «لو كونستلاسيون»، حيث كانت تقام احتفالات رأس السنة، مؤكدة أن حصيلة الضحايا لا تزال غير نهائية.

الشرطة: استجابة طارئة واسعة وحظر جوي فوق المنتجع

أعلنت شرطة كانتون فاليه، في تحديث لاحق، أن استجابة طارئة كبرى لا تزال جارية، بمشاركة أعداد كبيرة من قوات الشرطة والإطفاء والإسعاف، للتعامل مع “عدد كبير من المتضررين”.

وأضافت أن المنطقة المحيطة بموقع الانفجار مغلقة بالكامل، مع فرض منطقة حظر طيران فوق منتجع كرانس-مونتانا، دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة التهديد أو دوافع الإجراء.







