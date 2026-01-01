قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الانضباط أولًا.. حملة مفاجئة تُسقط مقصرين بالقطاع الصحي في جهينة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار تشديد الرقابة على المرافق الخدمية وفرض الانضباط الوظيفي، قررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة إحالة 34 من العاملين بالقطاع الصحي للتحقيق، بعد ثبوت عدم التزامهم بمواعيد العمل الرسمية داخل عدد من الوحدات الصحية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بضرورة ضمان تقديم خدمة طبية منتظمة ولائقة للمواطنين.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عقب تنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة، قادها عامر آدم، رئيس مركز ومدينة جهينة، استهدفت عددًا من وحدات طب الأسرة بقرى جهينة الشرقية، للوقوف على مدى انتظام سير العمل والتزام الأطقم الطبية والإدارية داخل الوحدات الصحية.

وشملت أعمال المرور التفتيشي أربع وحدات صحية، هي وحدة طب الأسرة الشمالية، ووحدة طب الأسرة الجنوبية، ووحدة طب الأسرة بنجع الضبع، ووحدة طب الأسرة بنجع الجبل، حيث تم فحص سجلات الحضور والانصراف ومتابعة تواجد الفرق الطبية والإدارية.

وأسفرت الحملة عن رصد 34 حالة غياب دون إذن مسبق أو مبرر قانوني، تنوعت بين أطباء وممرضين وإداريين، بما يمثل إخلالًا بواجباتهم الوظيفية ويؤثر سلبًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للأهالي.

وعلى الفور، وتم تحرير مذكرات غياب رسمية بحق المخالفين، مع إحالتهم للتحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيع الجزاءات الرادعة وفقًا للوائح والقوانين المنظمة للعمل.

وأكد رئيس مركز ومدينة جهينة أن الحملات الرقابية مستمرة وبشكل مفاجئ، تنفيذًا لتعليمات محافظ سوهاج، مشددًا على عدم التهاون مع أي تقصير يمس حق المواطن في تلقي خدمة صحية منتظمة، والعمل على تحقيق الانضباط الكامل داخل جميع المؤسسات الحكومية بنطاق المركز.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج تحقيقات إحالة

