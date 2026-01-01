قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر: أمطار ورياح نشطة وانخفاض حاد في درجات الحرارة اليوم
«سلوت» يتحدّث عن آخر استعدادات ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد .. الليلة
الزمالك على صفيح ساخن| مدرب مجهول وصراع نفوذ وتمرد يلوح في غرفة الملابس
الدوري والكونفدرالية...مواعيد مباريات الزمالك في شهر يناير
علماء يحذرون السيدات: ترك الأطباق المتسخة بالحوض ليلًا يهدد صحة الأسرة
انطلاق مبادرة 100 ليلة عرض أمس بالإسكندرية من خلال العرض المسرحي آخر جولة.. صور
رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات على مدار عام
في 2026 .. سيناريوهات صادمة في الزمالك | تطورات خطيرة
كأس عاصمة مصر ودوري أبطال أفريقيا ... مواعيد مباريات الأهلي في يناير
وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري
هذه الدول والثقافات لا تحتفل بـ ليلة رأس السنة في الأول من يناير.. فما هما؟
نقل 13 شخصا للعلاج.. قائمة أسماء مصابي حادث الطريق الصحراوى بأسوان
حوادث

أسماء المصابين الـ5 بحادث تصادم سيارتين في أسوان

حادث
حادث
محمد عبد الفتاح

نستعرض أسماء مصابى حادث تصادم وقع بين سيارتين بمدينة أسوان، والذى أسفر عن إصابة 5 أشخاص ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصداقة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وضمت قائمة أسماء مصابى الحادث كل من أروى .أ 23 سنة ، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وريهام .ر.س 22 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، ولقاء .هـ 21 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وعبد الله . هـ 23 سنة، مصاب بجرح بالذقن بطول 20 سم وكسر بعظم الذقن، ويوسف . ع 25 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

حادث

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق بلاغ بالحادث ، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

وأكدت المصادر الطبية أن الحالات مستقرة، ولا توجد وفيات جراء الحادث، مع استمرار تقديم الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

