أسماء المصابين الـ5 بحادث تصادم سيارتين في أسوان

نستعرض أسماء مصابى حادث تصادم وقع بين سيارتين بمدينة أسوان، والذى أسفر عن إصابة 5 أشخاص ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصداقة لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وضمت قائمة أسماء مصابى الحادث كل من أروى .أ 23 سنة ، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وريهام .ر.س 22 سنة، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، ولقاء .هـ 21 سنة، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وعبد الله . هـ 23 سنة، مصاب بجرح بالذقن بطول 20 سم وكسر بعظم الذقن، ويوسف . ع 25 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق بلاغ بالحادث ، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية ، وتم تحرير محضر بالواقعة .

وأكدت المصادر الطبية أن الحالات مستقرة، ولا توجد وفيات جراء الحادث، مع استمرار تقديم الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.