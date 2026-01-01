استدعاء 19281 سيارة تويوتا ولكزس .. لهذا السبب

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محـ رقة رأس السنة بجبال الألب.. مصرع العشرات في حريق حانة بمنتجع تزلج سويسري
أحمد السقا: «خلي بالك من نفسك» فيلم خفيف على القلب.. وعادل إمام قيمة لا تتكرر
روسيا: سنقدم لواشنطن أدلة على محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة بوتين
غياب محمد صلاح .. موعد مباراة ليفربول وليدز يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
فتاوى | موعد وفضل صيام الأيام البيض في رجب.. .. حكم التهنئة بالأوقات والأحداث السعيدة.. كيفية صلاة التوبة ودعاؤها
تبديل العملة القديمة .. موعد بدء العمل بالليرة السورية الجديدة
محافظة القدس: 144 شهيدا و11555 حالة اعتقال و1732 عملية هدم خلال 5 سنوات
أنغام ونانسي عجرم الأجمل.. شاهد أناقة الفنانات بحفلات رأس السنة
أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس بداية العام الجديد
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر يناير 2026.. والدفع أونلاين
محمد صلاح يتبرع بـ6% من ثروته ويواصل صناعة نموذج إنساني داخل مصر وخارجها
1500 جنيه لكل فرد.. آخر موعد لصرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة تويوتا عن أطلاق استدعاءات وصل عددها إلي 19281 سيارة من طرازات تويوتا ولكزس من موديل 2022 حتي موديل 2024، من قبل وزارة التجارة السعودية .

أهمة استدعاءات شركة تويوتا

تعد استدعاءات شركة تويوتا مؤشر هام على التزام الوزارة بضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم في الاستمتاع بـ سيارات آمنة ومطابقة للمواصفات العالمية.

عدد استدعاءات شركة تويوتا 
 

أعلنت وزارة التجارة السعودية عن استدعاء 19281 سيارة تويوتا ولكزس من موديل 2022 حتي موديل 2024 .

سبب اطلاق تلك الاستدعاءات

وجاءه تلك الاستدعاءات بسبب خلل في سبيكة عمود الدوران " الكرنك "، وقد يؤدي ذلك إلى ظهور صوت في المحرك أو عدم بدء التشغيل أو فقدان مفاجئ لقوة الدفع وتوقف المحرك أثناء القيادة مما يزيد من خطر وقوع حادث.

السيارات المعنية بالاستدعاءات

ومن ضمن السيارات المعنية بالاستدعاء، تويوتا LC300، ولكزس LX500D، ولكزس LX600.

ودعت وزارة التجارة مستخدمي السيارات المشمولة بالاستدعاء إلى التوقف الفوري عن قيادة سياراتهم والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً .

وجدير بالذكر انه يمكنك التحقق من شمول رقم هيكل سيارتك بـ حملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

بدأت رحلة تويوتا للسيارات كقسم في شركة نسيج عام 1933 بقيادة كيشيرو تويودا، وأنتجت أول محرك وشاحنة في 1934 و1935، ثم أول سيارة ركاب (طراز AA) في 1936 .

و قبل أن تؤسس شركة تويوتا موتور رسمياً في 1937، وتتطور لتصبح عملاق عالمي في الصناعة مع التركيز على الجودة، والابتكارات وهي تتبنى نظام إنتاج مرن وفعال. 

شركة تويوتا موديل 2022 استدعاءات شركة تويوتا عمود الدوران وزارة التجارة المنتجات المعيبة تويوتا ولكزس

