محمد أنور يوجه رسالة مؤثرة لجمهوره مع حلول العام الجديد

وجّه الفنان محمد أنور رسالة مؤثرة إلى جمهوره مع حلول العام الجديد 2026، كشف خلالها عن أمنية يحرص على ترديدها مع بداية كل عام، مؤكدًا أنها لا تتغير بمرور السنوات.

وأوضح محمد أنور، خلال مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، أن بداية كل سنة تكون فرصة لمراجعة الأمنيات القديمة، وما تحقق منها وما لم يتحقق، مشيرًا إلى أن بعض الأمنيات تظل ثابتة لأنها الأهم في حياة الإنسان، على عكس الأمنيات الدنيوية التي تتبدل حسب الظروف والطموحات.

وأشار إلى أنه عند تأمله في أمنياته خلال السنوات الماضية، وجد أن دعاء رضا الله ودخول الجنة يتكرر دائمًا، رغم اعترافه بارتكاب أخطاء وذنوب، مؤكدًا أن هذا الدعاء يظل حاضرًا مع كل بداية جديدة.

وتحدث أنور عن أهمية حقوق العباد، موضحًا أن رضا الله لا يتحقق مع ظلم الآخرين أو التعدي على حقوقهم، لذلك حرص من خلال الفيديو على الاعتذار لكل من أساء إليه يومًا، سواء بقصد أو دون قصد، مطالبًا من شعر بالضيق منه أن يسامحه، مؤكدًا أن الإنسان يتعلم وينضج مع الوقت ويقترب من النهاية، فيسعى إلى حسن الخاتمة.

وفي ختام رسالته، أعلن الفنان محمد أنور مسامحته لكل من أساء إليه أو هاجمه أو حتى حمل له مشاعر كراهية، مؤكدًا أنه دائمًا ما يلتمس الأعذار للآخرين ويحاسب نفسه قبل غيره، مشيرًا إلى أنه لا يقدم نفسه كواعظ، لكنه شعر بأن الفيديو سيكون أكثر صدقًا وتأثيرًا من الكلمات المكتوبة، مختتمًا حديثه بالدعاء بالعفو والمسامحة، مؤكدًا أن الحياة لا تستحق الخصام.