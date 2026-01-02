قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مرموش يحتفل بذكرى تعرفه على خطيبته

منار نور

احتفل  عمر مرموش نجم منتخب مصر ومانشيستر سيتي بذكري تعرفه علي خطيبته جيلان.


ونشر مرموش صورة تجمعه معاها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وعلق : "ذكرى سنوية سعيدة لحب حياتي". 
 

مستقبل عمر مرموش
في سياق متصل، تصدرت شائعات الانتقالات اهتمام المتابعين حول مستقبل عمر مرموش بعد البطولة، خاصة في ظل ارتباط اسمه بنادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي، الذي يسعى لتعزيز صفوفه بقدرات قوية في الهجوم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ووفق تقارير إنجليزية، فإن مانشستر سيتي لا يخطط حاليًا للتخلي عن خدمات مرموش في يناير، لكنه قد يكون مفتوحًا لإمكانية رحيله في الصيف المقبل، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين الصحف والجماهير.

وأوضحت المصادر، أن لاعب مانشستر سيتي ليس الأول في قائمة من يمكن أن يغادر الفريق خلال يناير، إذ أن اللاعب أوسكار بوب قد يكون الأقرب للخروج على سبيل الإعارة، بعد تراجع مستواه هذا الموسم، مع اهتمام أندية مثل فولهام وكريستال بالاس وبوروسيا دورتموند وإشبيلية بالتعاقد معه.

هل ينتقل مرموش إلى توتنهام؟
أما توتنهام فيُصرّ على رغبته في ضم مرموش، لاسيما مع عدم تحقيق المهاجم كولو مواني التأثير المرجو، إضافة إلى معاناة دومينيك سولانكي من الإصابات المتكررة، الأمر الذي دفع إدارة وأجهزة النادي للبحث عن حلول هجومية جديدة.

من جانب آخر، تشير تقارير إلى أن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، يقدّر إمكانيات لاعب منتخب مصر، ويُفضّل الاحتفاظ به ضمن تشكيلة الفريق لتعزيز قدراته في المنافسات المقبلة، خاصة مع التركيز على المنافسة على الألقاب في مختلف البطولات.

ورغم قلة مشاركاته مع الفريق الإنجليزي هذا الموسم، فإن مرموش أثبت نفسه في البطولة القارية بعد تسجيله هدفًا في شباك زيمبابوي، والمساهمة في الفوز على جنوب أفريقيا، مما ساعد المنتخب في ضمان الصدارة والتأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

