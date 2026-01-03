قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكايات كأس أمم إفريقيا | ريمونتادا تاريخية في كان 1998: 3 أهداف في دقيقتين ونصف
اعتداء صارخ.. أول دولة تدين الهجوم الأمريكي على فنزويلا.. تعرف عليها!
مريض بريطاني لمدبولي: مستشفي الكرنك كأنها فندق عالمي
القبض على مادورو.. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا في عملية أمريكية مفاجئة
ترامب يعلن القبض على رئيس فنزويلا وزوجته وترحيلهما جوا خارج البلاد
سباق ساخن على لقب الهداف.. نجوم العرب يشعلون صراع الأهداف في أمم أفريقيا 2025
أسعار جميع أعيرة الذهب في مصر اليوم السبت 3-1-2026
مرصد الأزهر: مسلمو أستراليا يبيتون في المساجد لحمايتها من موجة الإسلاموفوبيا
ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا وزوجته ونقله جوا إلى خارج البلاد
أول تصريح من وزير الدفاع الفنزويلي بعد الهجوم الأمريكي ضد كاركاس
رئيس الوزراء يتفقد مستشفى الكرنك بمحافظة الأقصر
ترامب يعترف بشن ضربات عسكرية على فنزويلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

د. هبة عيد تكتب: الصبر باسم الأولاد.. علاقة لم تنته رسميًا لكنها انتهت نفسيًا

د. هبة عيد
د. هبة عيد

في مجتمعاتنا كثيرًا ما يُنظر إلى الانفصال بوصفه فشلًا، بينما يُقدَّم الصبر الطويل باعتباره فضيلة مطلقة، خاصة حين يكون من أجل الأولاد. غير أن القراءة النفسية والاجتماعية الأعمق تكشف أن بعض العلاقات لا تنتهي عند لحظة الانفصال، بل تكون قد انتهت فعليًا قبل ذلك بسنوات، واستمرت في شكلها فقط تحت مسمى المسؤولية.

في هذه العلاقات، لا يكون الخلل طارئًا، بل متجذرًا في غياب التفاهم العاطفي والحوار الصادق. ومع مرور الوقت، يتحول الزواج إلى إطار وظيفي، يقوم فيه كل طرف بدوره دون شعور حقيقي بالاحتواء أو القرب. وجود الأولاد يمنح العلاقة مبررًا للاستمرار، لكنه في الوقت ذاته يؤجل مواجهة الحقيقة، فتُغطى الفجوات النفسية بالانشغال اليومي، ويحل الصمت محل الحديث.

يكبر الأولاد داخل بيت يبدو متماسكًا من الخارج، لكنه يفتقد الدفء الحقيقي. فهم لا يحتاجون إلى صراخ ليدركوا الخلل، بل يشعرون به في النظرات المتباعدة، وفي غياب الحوار، وفي المساحات الصامتة التي تفصل بين الأبوين. ومع الوقت، يتشكل لديهم وعي خفي بأن هذا التماسك شكلي، وأن شيئًا ما غير مكتمل.

غير أن قرار الانفصال نفسه قد لا يكون دائمًا قرارًا عقلانيًا هادئًا. ففي بعض الحالات، يرفض أحد الطرفين فكرة الانفصال رغم تعارض سلوكه الواضح مع شريكه، لا رغبة في الإصلاح، بل بدافع داخلي مرتبط بالخوف من الرفض أو الشعور بعدم الرغبة. هذا الرفض لا يكون دفاعًا عن العلاقة، بقدر ما يكون دفاعًا عن ذات مجروحة تخشى الفقد.

وحين يشعر أحد الطرفين بأن الانفصال تهديد لوجوده أو مكانته، قد يتحول الارتباط إلى ساحة صراع نفسي، يُستخدم فيها الرفض وسيلة للسيطرة، أو التهديد أداة للضغط، أو الإيذاء النفسي محاولة لإثبات الحضور. في هذه اللحظة، يفقد الزواج معناه الإنساني، ويتحول من شراكة قائمة على الود إلى علاقة قائمة على الصراع والاستنزاف.

ويبقى التساؤل الأعمق الذي نادرًا ما يُطرح بصدق هل كان استمرار العلاقة فعلًا من أجل مصلحة الأولاد، أم أن الأطفال تحوّلوا دون وعي إلى سبب لبقاء كيان هش؟ فكثيرًا ما يُعتقد أن استمرار العلاقة يحمي الأبناء، بينما الحقيقة أن العيش داخل علاقة باردة أو متوترة قد يكون أكثر إيذاءً من الانفصال نفسه. فالطفل يلتقط المشاعر غير المنطوقة، وقد يحمل داخله شعورًا خفيًا بالذنب، وكأن وجوده هو ما أبقى هذا الألم قائمًا.

وحين يُقال للأبناء، صراحة أو ضمنًا، إن العلاقة استمرت من أجلهم، يتحول هذا المعنى إلى عبء نفسي ثقيل. فينشأ الطفل وهو يشعر بأنه مسؤول عن معاناة لم يخترها، وعن علاقة لم يكن طرفًا في صنع خللها. وهنا يصبح الصبر غير الواعي أكثر إيذاءً من الانفصال الصادق.

ويبرز لنا الفرق بين الانفصال المبكر والمتأخر. فالانفصال المبكر، حين يتم بوعي واحترام متبادل، قد يمنح الأطفال فرصة للنمو في بيئة أكثر صدقًا واتزانًا، ويتعلمون فيه أن الخلاف يُدار بالحوار، وأن نهاية العلاقة لا تعني غياب الأمان. أما الانفصال المتأخر، بعد سنوات من الصمت والكبت، فقد يترك أثرًا أعمق، لأنه يأتي بعد أن تشكّل وعي الأبناء داخل نموذج مرتبك للعلاقة الإنسانية.

وفي النهاية، تظل المسؤولية الحقيقية في اختيار ما يحفظ الكرامة الإنسانية والسلام النفسي للأبناء قبل أي اعتبار اجتماعي. فالعلاقات لا تُقاس بطولها، بل بصدقها، ولا تُصان بالصمت، بل بالحوار والوعي والشجاعة في اتخاذ القرار في الوقت المناسب.

الانفصال الصبر الطويل فضيلة مطلقة الأولاد القراءة النفسية والاجتماعية الأعمق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

حمزة الجمل

حمزة الجمل يكشف كواليس اقترابه من الأهلي ومحطات بارزة في مسيرته

ترشيحاتنا

انجولا

مؤتمر صحفي لأنجولا عقب وداع بطولة كأس الأمم الأفريقية

منتخب السنغال

فارق صادم في القيمة السوقية بين السنغال والسودان بكأس أمم إفريقيا 2025

منة الطناني

منة الطناني: التتويج ببرونزيتين في بطولة العالم للريشة الطائرة الهوائية كتب تاريخًا جديدًا|فيديو

بالصور

لماذا يزداد وزن المرأة في الأربعينيات رغم نمط الحياة الصحي؟

أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات
أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات
أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏

ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏
ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏
ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي

انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026

فيديو

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد