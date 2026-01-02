قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وظائف خالية| محافظة أسيوط تعلن عن وظائف قيادية بمديرية التربية والتعليم
لماذا أعلن أحمد السقا اعتزال السوشيال ميديا.. ايه الحكاية؟
وصلت لطريق مسدود .. القصة الكاملة لأزمة مسلسل عاليا لـ غادة عبد الرازق
7.4 مليار دولار صادرات رقمية.. مصر تتقدم 47 مركزا عالميا| كشف حساب وزارة الاتصالات في ٢٠٢٥
هل كان زهد النبي يعني الفقر؟.. الأوقاف تكشف صورا من سيرة الرسول
غرفة السلع السياحية: صرف منحة مالية لأسر المتوفين من يناير 2026
إصابة 8 أشخاص في تصادم ميكروباص وملاكي بالعاشر من رمضان
وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة
الطاقة الذرية توقع بروتوكول تعاون لدعم البحث العلمي التطبيقي مع القومي لبحوث المياه
أجواء ممطرة بامتياز تغطي شرق القاهرة ومدن القناة وسيناء| الطقس
سباحة في الطقس البارد.. غَطسة رأس السنة تجمع آلاف المشاركين في تونس
هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الخضر والفاكهة بأسواق الوادي الجديد

خضروات ارشيفيه
خضروات ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد خلال الفترة الحالية حالة من الاستقرار الملحوظ في حركة البيع والشراء، وسط توافر كميات كبيرة ومتنوعة من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية الأساسية، التي يتم ضخها بشكل يومي داخل الأسواق الرئيسية والفرعية بمختلف المراكز والقرى.

ويأتي هذا الاستقرار نتيجة تضافر جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لدعم الإنتاج المحلي وتشديد الرقابة على الأسواق، بما يضمن توافر السلع بجودة مناسبة وأسعار في متناول المواطنين.


وخلال جولات ميدانية لمتابعة حركة الأسواق، أكد عدد من التجار أن المعروض من الخضر والفاكهة يشهد وفرة واضحة، انعكست بشكل مباشر على استقرار الأسعار وعدم تسجيل أي زيادات ملحوظة خلال الأيام الأخيرة، كما أشار مواطنون إلى تحسن مستوى الخدمات داخل الأسواق، مع انتظام عمليات المتابعة والرقابة، خاصة مع دخول فصل الشتاء وارتفاع معدلات الاستهلاك لبعض الأصناف.

أسعار الخضر بأسواق الوادي الجديد

شهدت أسعار الخضر استقرارًا نسبيًا، حيث سجل سعر الطماطم نحو 15 جنيهات للكيلوجرام، وبلغ سعر البطاطس 10 جنيهات، بينما سجل الفلفل الرومي 20 جنيهًا، وفلفل الشطة 15 جنيهًا.


كما بلغ سعر الباذنجان البلدي 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض 15 جنيهًا، وسجلت البسلة 30 جنيهًا للكيلوجرام، والجزر 20 جنيهًا، في حين استقر سعر البصل الأحمر والأبيض عند 15 جنيهًا، وبلغ سعر الخيار 15 جنيهًا للكيلوجرام.

أسعار الفاكهة داخل الأسواق

جاءت أسعار الفاكهة مستقرة هي الأخرى، حيث سجل سعر البطاطا 8 جنيهات، وبلغ سعر الجوافة والموز 25 جنيهًا للكيلوجرام، فيما سجل الكاكا 40 جنيهًا، والعنب 25 جنيهًا، وبلغ سعر الرمان 35 جنيهًا.


كما تراوح سعر الكنتالوب عند 25 جنيهًا، وسجلت المانجو نحو 50 جنيهًا، وبلغ سعر البرتقال واليوسفي 25 جنيهًا، فيما سجل التفاح 60 جنيهًا للكيلوجرام.

ويعكس هذا الاستقرار نجاح الخطط الزراعية التي تنفذها محافظة الوادي الجديد، خاصة مع التوسع في نظم الري الحديث وزيادة الرقعة الزراعية، إلى جانب دعم المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، ما ساهم في زيادة حجم المعروض وتحقيق التوازن داخل الأسواق.

كما لعبت المنافذ الثابتة والمتحركة التي تنتشر بمختلف المراكز دورًا مهمًا في توفير الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة، خاصة بالمناطق البعيدة، بما يضمن وصول السلع الطازجة إلى جميع المواطنين.

وتواصل محافظة الوادي الجديد جهودها للحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، مستفيدة من طبيعتها الواحاتية ومواردها الزراعية، بما يدعم الأمن الغذائي ويحسن مستوى المعيشة لأهالي المحافظة.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد خضروات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

مترو الأنفاق

تذاكر المترو| وزارة النقل تنهي جدل زيادة قيمتها.. وهذه أسعارها الحالية

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

الصلاة على النبي

كيف أصلي على النبي 1000 مرة يوم الجمعة.. داوم على هذه الصيغة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

زهران ممداني

عمدة نيويورك الجديد يرفع الحظر على مقاطعة إسرائيل

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

المرشد الإيراني

بعد تهديدات ترامب.. مستشار المرشد الإيراني: الأمن القومي خط أحمر

بيان مشترك

بيان مشترك لوزراء خارجية 8 دول حول تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة

علما إيران والولايات المتحدة

إيران للشعب الأمريكي: ترامب هو من بدأ المغامرة ولتحذروا على جنودكم

بالصور

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا

لماذا لا يمكنك سحب البنزين من السيارات الحديثة بسهولة؟

البنزين
البنزين
البنزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد