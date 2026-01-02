اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات الزراعية يعلن خطة طموحة لدعم صغار المزارعين

عقد الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية اجتماع جمعيته العمومية العادية، برئاسة الدكتور علاء عزوز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، لمناقشة الإنجازات المحققة واعتماد خطط التطوير المستقبلية.

وفي مستهل الاجتماع، نقل رئيس مجلس إدارة الاتحاد، تحيات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أعضاء الجمعية العمومية، مؤكداً على دعمه المستمر الذي يقدمه للاتحاد، نظرا للدور الحيوي الذي يقوم به في خدمة منتجي ومصدري الحاصلات البستانية، كما شدد على توجيهات الوزير بضرورة إيلاء صغار المزارعين أولوية قصوى، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة.

واستعرض مجلس الإدارة تقرير الأنشطة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، حيث شهدت الفترة الماضية، العديد من البرامج والأنشطة الموجهة لدعم الأعضاء وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي، كما ناقشت الجمعية العمومية، تقارير مراقب الحسابات الخارجي وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي المنتهي، فضلا عن اعتماد الميزانية.

وناقشت الجمعية العمومية خطة العمل للفترة المقبلة، والتي تتضمن عدة محاور تستهدف تطوير أداء الاتحاد وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماته ودعم صغار المنتجين وتحسين منظومة الإنتاج والتسويق والتصدير.

وكشف الدكتور علاء عزوز رئيس مجلس إدارة الاتحاد، عن أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة متكاملة للتوسع في الخدمات المقدمة لأعضاء الاتحاد والمتعاملين معه بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق قيمة مضافة حقيقية، مشيرا الى أن الخطة تتضمن متابعة زراعات محصول البطاطس في مختلف مناطق الإنتاج، وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين لتحسين الإنتاجية وجودة المحصول إلى جانب التوسع في تنويع مصادر دخل الاتحاد من خلال إضافة أنشطة جديدة تدعم الاستدامة المالية وتعزز قدرته على القيام بدوره التنموي والخدمي فضلًا عن العمل على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي.

وفي ختام الاجتماع أكد الحضور أهمية مواصلة العمل بروح الفريق وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية والبناء على ما تحقق من إنجازات، بما يسهم في دعم قطاع الحاصلات البستانية وزيادة قدرته التنافسية وبما يخدم مصالح الأعضاء وصغار المزارعين.