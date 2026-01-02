قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذر تناوله.. مشروب يومي شهير يسبب الفشل الكلوي
عاشت 100 عام بدون زواج.. قصة مؤثرة لسيدة فقدت بصرها وختمت القرآن
«رجّع حقك بالقانون»… كيف تتصرف عند الوقوع ضحية جريمة إلكترونية؟
شاهدة على الألم والأمل.. أنجلينا جولي توثّق دور مصر في إنقاذ أهل غزة
غزل المحلة يهزم صيد المحلة بثلاثية وديا استعدادا للمقاولون في كأس عاصمة مصر
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 2-1-2026
برقم العداد.. خطوات الاستعلام ودفع أول فاتورة للكهرباء للعام الجديد يناير 2026
حسام موافي: النهجان أحد أعراض هبوط الجهة اليسرى من القلب
حسام موافي: الرسول كان في بيته زوجًا عاديًا وليس نبيًا
فرانس برس: الإمارات تؤكد اكتمال انسحابها من اليمن
باريس: إصابة 14 فرنسيا في حريق منتجع التزلج بسويسرا و8 مفقودين
الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارتين زيرو في مصر بالأسعار .. تركب صني ولا أريزو 5؟

نيسان صني وشيري أريزو 5
نيسان صني وشيري أريزو 5
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري على الكثير من الاصدارات المتنوعة، بينما يشكل عامل السعر أهمية كبيرة للمقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة، وسط موديلات 2026، إلى جانب تنوع القدرات الفنية والتقنية، وعناصر التصميم.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مقارنة بين أرخص سيارتين زيرو في السوق المصري ضمن موديلات 2026، وهما النسخة نيسان صني وشيري أريزو 5.

نيسان صني 

تستمد السيارة نيسان صني قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 108 حصانًا، و134 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 5 غيار مانيوال للفئة الأولى، واخر أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي.

نيسان صني 

تأتي السيارة نيسان صني بنسبة طول كلي بلغت 4.425 مم، وعرض يبلغ 1.695 مم، و1.500 مم للارتفاع الكلي، بينما يصل الخلوص الارضي إلى 155 مم، وقاعدة عجلات بطول 2600 مم، بالإضافة إلى مساحة تخزين تصل إلى 490 لترًا.

نيسان صني 

وتحتوي السيارة على مرايات جانبية كهربائية، وسائد هوائية، نظام صوتي ترفيهي، نوافذ كهربائية، مكيف هواء، فرامل مانعة للانغلاق بنظام abs، وبرنامج التوزيع الالكتروني، وتقدم الفئات الاعلى تجهيزًا بكاميرا وحساسات ركن، عجلة قيادة متعددة الظائف، شاشة تعمل باللمس، بصمة، جنوط، سبويلر.

شيري اريزو 5 

تأتي الفئة الأولى من شيري اريزو 5 بناقل سرعات يدوي 5 غيار، واخر أوتوماتيكي الأداء cvt، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

شيري اريزو 5 

وتنطلق السيارة شيري اريزو 5 بتصميم السيدان، مع ابعاد خارجية بلغت 4.572 مم للطول الكلي، و1.825 مم للعرض، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.482 مم، وقاعدة عجلات بطول 2670 مم، ومساحة تخزين تتسع إلى 430 لترًا.

شيري اريزو 5 

وتقدم السيارة شيري اريزو 5 بعدد من التجهيزات حسب الفئة ومنها، فتحة سقف كهربائية، جنوط رياضية، إضاءة led، شبكة متعددة الفتحات الهوائية، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، كاميرا خلفية، حساسات ركن، وسائد هوائية، فرامل abs وebd، مرايات كهربائية جانبية، مقاعد ذات تحكم كهربائي، بصمة تشغيل وإيقاف المحرك.

أسعار نيسان صني موديل 2026

تقدم السيارة نيسان صني موديل 2026 بسعر يبدأ من 645,000 للفئة الأولى مانيوال، بينما تقدم الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 690,000، ويتراوح سعر الفئة الثالثة والرابعة أوتوماتيك بين 745,000 و 795,000 جنيه.

أسعار شيري أريزو 5 موديل 2026

يبلغ سعر الفئة الأولى مانيوال من السيارة شيري أريزو 5 موديل 2026 نحو 665,000 جنيه، بينما يتراوح سعر الفئة الثانية والثالثة بين 699,000 و 740,000 جنيه.

أسعار السيارات أرخص السيارات أرخص السيارات في مصر أرخص سيارات زيرو في مصر أسعار ارخص السيارات في 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل مقولة "من تعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه" حرام؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء تواصل تسيير قوافلها الدعوية إلى شمال سيناء

دار الإفتاء تواصل تسيير قوافلها الدعوية إلى شمال سيناء لتعزيز الخطاب الوسطي

وكيل الأزهر

وكيل الأزهر يشهد افتتاح مسجدين جديدين ضمن احتفالات محافظة البحر الأحمر بعيدها القومي

بالصور

احذر تناوله.. مشروب يومي شهير يسبب الفشل الكلوي

كيف تؤثر المشروبات الغازية على الكلى؟
كيف تؤثر المشروبات الغازية على الكلى؟
كيف تؤثر المشروبات الغازية على الكلى؟

قهر الآباء للأبناء خطر صامت.. خبير علاقات إنسانية يحذر من آثاره النفسية طويلة المدى

ما هو القهر الاسري؟
ما هو القهر الاسري؟
ما هو القهر الاسري؟

دمك خفيف .. جمال شعبان يعلّق على تصريح ترامب عن الأسبرين

جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

فيديو

نجوم الزمن الجميل ورأس السنة

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد