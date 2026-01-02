أرخص سيارتين زيرو في مصر بالأسعار .. تركب صني ولا أريزو 5؟

يحتوي السوق المصري على الكثير من الاصدارات المتنوعة، بينما يشكل عامل السعر أهمية كبيرة للمقبلين على فرصة شراء سيارة جديدة، وسط موديلات 2026، إلى جانب تنوع القدرات الفنية والتقنية، وعناصر التصميم.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مقارنة بين أرخص سيارتين زيرو في السوق المصري ضمن موديلات 2026، وهما النسخة نيسان صني وشيري أريزو 5.

نيسان صني

تستمد السيارة نيسان صني قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 108 حصانًا، و134 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 5 غيار مانيوال للفئة الأولى، واخر أوتوماتيك 4 غيار، مع تقنيات الدفع الأمامي.

نيسان صني

تأتي السيارة نيسان صني بنسبة طول كلي بلغت 4.425 مم، وعرض يبلغ 1.695 مم، و1.500 مم للارتفاع الكلي، بينما يصل الخلوص الارضي إلى 155 مم، وقاعدة عجلات بطول 2600 مم، بالإضافة إلى مساحة تخزين تصل إلى 490 لترًا.

نيسان صني

وتحتوي السيارة على مرايات جانبية كهربائية، وسائد هوائية، نظام صوتي ترفيهي، نوافذ كهربائية، مكيف هواء، فرامل مانعة للانغلاق بنظام abs، وبرنامج التوزيع الالكتروني، وتقدم الفئات الاعلى تجهيزًا بكاميرا وحساسات ركن، عجلة قيادة متعددة الظائف، شاشة تعمل باللمس، بصمة، جنوط، سبويلر.

شيري اريزو 5

تأتي الفئة الأولى من شيري اريزو 5 بناقل سرعات يدوي 5 غيار، واخر أوتوماتيكي الأداء cvt، مع محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصانًا، و141 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات.

شيري اريزو 5

وتنطلق السيارة شيري اريزو 5 بتصميم السيدان، مع ابعاد خارجية بلغت 4.572 مم للطول الكلي، و1.825 مم للعرض، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.482 مم، وقاعدة عجلات بطول 2670 مم، ومساحة تخزين تتسع إلى 430 لترًا.

شيري اريزو 5

وتقدم السيارة شيري اريزو 5 بعدد من التجهيزات حسب الفئة ومنها، فتحة سقف كهربائية، جنوط رياضية، إضاءة led، شبكة متعددة الفتحات الهوائية، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، كاميرا خلفية، حساسات ركن، وسائد هوائية، فرامل abs وebd، مرايات كهربائية جانبية، مقاعد ذات تحكم كهربائي، بصمة تشغيل وإيقاف المحرك.

أسعار نيسان صني موديل 2026

تقدم السيارة نيسان صني موديل 2026 بسعر يبدأ من 645,000 للفئة الأولى مانيوال، بينما تقدم الفئة الثانية أوتوماتيك بسعر 690,000، ويتراوح سعر الفئة الثالثة والرابعة أوتوماتيك بين 745,000 و 795,000 جنيه.

أسعار شيري أريزو 5 موديل 2026

يبلغ سعر الفئة الأولى مانيوال من السيارة شيري أريزو 5 موديل 2026 نحو 665,000 جنيه، بينما يتراوح سعر الفئة الثانية والثالثة بين 699,000 و 740,000 جنيه.