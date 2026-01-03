مليارديرات يبيعون أسهمهم في 2025... تعرف على أكبر 10 صفقات



قادت شركات التكنولوجيا العملاقة الجزء الأكبر من مكاسب سوق الأسهم الأميركية في عام 2025، كما شكّل مديروها التنفيذيون حصةً كبيرةً من عمليات البيع الداخلي، إذ باع مؤسسون ومديرون تنفيذيون وأعضاء مجالس إدارة من أصحاب المليارات أسهماً تزيد قيمتها عن 16 مليار دولار.

الذكاء الاصطناعي يُعزز ثروات تنفيذيي التكنولوجيا

أسهمت موجة الارتفاع في أسهم التكنولوجيا، التي غذّتها حالة الحماسة المرتبطة بكل ما له علاقة بالذكاء الاصطناعي، في تعزيز ثروات عدد من المديرين التنفيذيين الأقل شهرة، مثل جايشري أولال من شركة "أريستا نتووركس" (Arista Networks Inc). وتُعدّ أولال من أصحاب المليارات النادرين الذين لم يؤسسوا الشركة، وهي تشغل منصب الرئيسة التنفيذية للشركة المتخصصة في معدات الشبكات منذ فترة طويلة، وقد باعت ما يقرب من مليار دولار بعد أن قفزت ثروتها إلى أكثر من 6 مليارات دولار في العام الماضي.