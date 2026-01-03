مصانع آسيا تقاوم حرب ترامب التجارية وتفاؤل بعام 2026



قادت تايوان وكوريا الجنوبية، باعتبارهما أبرز الدول في مجال التجارة، انتعاشاً في نشاط التصنيع داخل آسيا، مع دخول الشركات عام 2026 بحالة من التفاؤل إزاء قدرة الطلب العالمي على الصمود في مواجهة حرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التجارة الحرة.

شهدت الاقتصادات الرئيسية في المنطقة توسعاً في النشاط الصناعي خلال ديسمبر، مسجلة ارتفاعاً في الطلبيات الجديدة وحجم الإنتاج، رغم تصاعد ضغوط التكاليف، وذلك وفقاً لمؤشرات مديري المشتريات الصادرة عن "إس آند بي غلوبال" (S&P Global) يوم الجمعة.

تهدئة مخاوف الحرب التجارية

يمكن أن تسهم البيانات الأخيرة في تهدئة المخاوف المتعلقة بتأثير الرسوم الجمركية الأميركية على قطاع التصنيع العالمي. ففي حين أسهمت طفرة الذكاء الاصطناعي في انتعاش تجارة الإلكترونيات داخل المنطقة، تضررت سلع تجارية أخرى خلال معظم أوقات عام 2025 نتيجة ارتفاع الرسوم.