حقوق الإنسان: انتخابات 2025 أكدت أن فكرة الانتخابات المحسومة مسبقا ليست صحيحة

قال محمد ممدوح عضو القومي لحقوق الإنسان، إن انتخابات 2025 مميزة وانتصرت لإرادة المواطن المصري، متابعا: فكرة الانتصار لإرادة المواطن ومنع المخالفات، تسبب في حدوث انتخابات مختلفة.

واضاف خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن المخالفات الممنهجة في الانتخابات اختفت، منوها بأن انتخابات 2025 أكدت أن فكرة الانتخابات المحسومة مسبقا ليست صحيحة عن الدولة المصرية.

واسترسل: شاهدنا في الانتخابات الحالية وضع مختلف، وأصبح هناك مخالفات فردية، وذلك دليل على أنها ليست محسومة مسبقا.

ولفت إلى أن الانتخابات الحالية أكدت أن قدرة المرشح على الحصول على ثقة الناخبين هي المحدد الأول والأخير للعملية الانتخابية.