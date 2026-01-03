الزراعة تعلن تجديد اعتماد "المركزي لمتبقيات المبيدات" من الهيئة الأمريكية للمعامل

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تجديد اعتماد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، من قبل الهيئة الأمريكية لاعتماد المعامل، وذلك بعد استيفاء كافة المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لعملية التجديد، بما يعكس استمرار الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة وفق المواصفات الدولية المعتمدة.

وقالت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، إن تلك الخطوة، تأتي في إطار التكليفات المستمرة من علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار جهود المعمل للتطوير وتحسين الخدمات والتطبيق الدائم لمعايير الجودة والكفاءة

وأشارت إلى ان الاعتماد المجدد، يمتد حتى 31 مارس 2027، بما يؤكد قدرة المعمل على الحفاظ على منظومة عمل متوافقة مع متطلبات الاعتماد، واستمرارية الجاهزية الفنية، ودقة الإجراءات، وكفاءة الكوادر البشرية.

وأوضحت أن هذا التجديد يأتي تزامنًا مع بداية عام جديد، ليُشكّل نقطة انطلاق قوية لمواصلة تطوير الأداء، وتعزيز الثقة مع الشركاء المحليين والدوليين، ودعم منظومة الجودة والاعتماد بما يخدم الأهداف المؤسسية ويواكب المتغيرات العالمية في مجالات التقييم والرقابة الفنية.

وأكدت مديرة المعمل أن دورة الاعتماد القادمة ستشمل، وفق إجراءات الهيئة الأمريكية لاعتماد المعامل، استكمال متطلبات التجديد الدورية، بما في ذلك التقييم الموقعي، ومراجعة السجلات الفنية، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية – عند الحاجة – بما يضمن الحفاظ على مستوى الامتثال والمعايير المعترف بها دوليًا.

وقالت ان هذا الإنجاز مع بداية العام الجديد، يعكس، رؤية واضحة نحو التحسين المستمر والاستدامة المؤسسية، وترسيخ مكانة المعمل كشريك موثوق في مجالات الاختبار والتقييم والامتثال للمعايير الدولية.