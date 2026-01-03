الداخلية تكشف حقيقة توزيع مرشح مواد غذائية على الناخبين بالمنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام قائد سيارة نصف نقل بتوزيع المواد الغذائية على المواطنين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ أول الجارى تلقى مركز شرطة دير مواس بالمنيا بلاغا من محام، من أنصار أحد المرشحين بدائرة المركز، مقيم بدائرة المركز، بتضرره من قيام قائد سيارة نصف نقل بتوزيع السلع والمواد الغذائية على المواطنين لحثهم على التصويت لصالح مرشح منافس.

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص.

وبسؤاله، نفى تلك الادعاءات وقرر بقيام تاجر خضراوات، مقيم بدائرة المركز، بالاتفاق معه على نقل حمولة خضراوات لصالح أحد المتعاملين معه، والذى استلمها وقام بنقلها على سيارة أخرى أمكن تحديدها وضبطها.

وباستدعاء قائدها ومالك الحمولة، مقيمين بنطاق محافظة المنيا، وبسؤالهما، قررا بتحميل السيارة بكمية من الخضراوات لتوزيعها على البائعين بأحد الأسواق بدائرة المركز ونفيا ما نسب إليهما أو صلتهما بالمرشحين بالانتخابات البرلمانية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.