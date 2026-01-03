قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحويلات مرورية بتقاطع محور المشير طنطاوى مع الطريق الدائرى «كوبرى التسعين الجنوبى»
هاني سري الدين يتقدم بأوراق ترشحة لرئاسة الوفد 2026.. صور
نائبة رئيس فنزويلا: نطالب بدليل على أن مادورو وزوجته على قيد الحياة
أجور عادلة وتنظيم المهن الطبية أبرزها.. ملفات عالقة تنتظر برلمان 2025
السماء تحولت إلى اللون الأحمر .. شاهد عيان من فنزويلا يصف مشهد الانفجارات الأمريكية
مدبولي يتفقد مجمع الأقصر الطبي للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
الهجوم الأمريكي ضد فنزويلا.. حريق في مطار هيجيروتي
منافسات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم السبت 3 يناير 2026 والقنوات الناقلة
حكايات كأس أمم إفريقيا | ريمونتادا تاريخية في كان 1998: 3 أهداف في دقيقتين ونصف
اعتداء صارخ.. أول دولة تدين الهجوم الأمريكي على فنزويلا.. تعرف عليها!
مريض بريطاني لمدبولي: مستشفي الكرنك كأنها فندق عالمي
القبض على مادورو.. ترامب يعلن اعتقال رئيس فنزويلا في عملية أمريكية مفاجئة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة توزيع مرشح مواد غذائية على الناخبين بالمنيا

الداخلية تكشف حقيقة توزيع مرشح مواد غذائية على الناخبين بالمنيا
الداخلية تكشف حقيقة توزيع مرشح مواد غذائية على الناخبين بالمنيا
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام قائد سيارة نصف نقل بتوزيع المواد الغذائية على المواطنين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين بالانتخابات البرلمانية بدائرة مركز شرطة دير مواس بالمنيا.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ أول الجارى تلقى مركز شرطة دير مواس بالمنيا بلاغا من محام، من أنصار أحد المرشحين بدائرة المركز، مقيم بدائرة المركز، بتضرره من قيام قائد سيارة نصف نقل بتوزيع السلع والمواد الغذائية على المواطنين لحثهم على التصويت لصالح مرشح منافس.

أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص.

وبسؤاله، نفى تلك الادعاءات وقرر بقيام تاجر خضراوات، مقيم بدائرة المركز، بالاتفاق معه على نقل حمولة خضراوات لصالح أحد المتعاملين معه، والذى استلمها وقام بنقلها على سيارة أخرى أمكن تحديدها وضبطها.

وباستدعاء قائدها ومالك الحمولة، مقيمين بنطاق محافظة المنيا، وبسؤالهما، قررا بتحميل السيارة بكمية من الخضراوات لتوزيعها على البائعين بأحد الأسواق بدائرة المركز ونفيا ما نسب إليهما أو صلتهما بالمرشحين بالانتخابات البرلمانية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية توزيع المواد الغذائية الإنتخابات البرلمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ياسين منصور

شوبير يوضح حقيقة استقالة ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

عمرو أديب

الذهب أم العقار؟.. عمرو أديب: خيارات محدودة أمام أصحاب شهادات الـ27%

حالة الطقس

موجة برد قارس تبدأ الليلة والأرصاد تُطلق إنذارا للمحافظات

عمرو أديب

هذا الأمر عنصرية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء لهذا السبب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

ترشيحاتنا

المستشارة أمل عمار تستقبل مديرة مكتب التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر

رئيس القومي للمرأة تستقبل مديرة مكتب التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر

غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات

الإسكندرية: إعادة الانتخابات تجرى فى 152لجنة وتغيير أخري بـ سيدى بشر

غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات

رئيس لجنة متابعة الانتخابات بأسيوط: الإعادة تجرى فى 353 لجنة فرعية وتأخر «ديروط» 45 دقيقة

بالصور

لماذا يزداد وزن المرأة في الأربعينيات رغم نمط الحياة الصحي؟

أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات
أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات
أسباب زيادة وزن المرأة في الأربعينيات

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏

ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏
ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏
ميتسوبيشي لانسرEX ‎‏ موديل 2014‏‏‏

فى عيد زواجهما.. تفاصيل تعارف مي فاروق وزوجها محمد العمروسي

مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي
مي فاروق ومحمد العمروسي

انطلاق رالي داكار 2026… تفاصيل النسخة 48 من أقسى سباقات العالم

رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026
رالي داكار السعودية 2026

فيديو

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد