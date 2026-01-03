قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لكل مراحل التعليم.. موعد إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس والجامعات
وزارة الأوقاف تعلن موعد اختبار صرف بدل التميز العلمي 2026
مقترح برلماني بإدراج فاقدي العين الواحدة والفشل الكلوي والجلدي الفقاعي ضمن ذوي الإعاقة
بالأسماء.. مدبولي يسلم وحدات سكنية لأهالي الطود بالأقصر
الرئيس البيلاروسي يدين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأقباط الأدفنتست بعيد الميلاد
مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!
الشيخ مهنا ربيع يوجّه رسالة شكر للداعمين بعد خروجه من دولة التلاوة
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا: الولايات المتحدة لم تحقق كل أهدافها
روسيا تستهجن الضربات الأمريكية وتطالب بحق فنزويلا في تقرير المصير
أيوب الكعبي نموذج لقوة الإصرار .. صنع نفسه بيديه وتحول من نجار إلى هداف أفريقيا وأوروبا
بعد ترشحه لرئاسة الوفد.. عيد هيكل لـ"صدى البلد": أسعى لإعادة الحزب لسابق عهده
محافظات

رئيس حي جنوب الغردقة يبحث شكاوى المواطنين خلال اللقاء الأسبوعي

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

عقد اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، اللقاء الأسبوعي مع عدد من المواطنين، لبحث شكاواهم ومطالبهم، والعمل على إيجاد حلول سريعة لها، وذلك في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة المتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين، وتعليمات اللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، بتكثيف التواصل المباشر مع الأهالي.

وجاء اللقاء بحضور المختصين من الإدارات المعنية بالحي، حيث استمع رئيس الحي إلى شكاوى وطلبات 9 مواطنين، تنوعت بين مشكلات تتعلق بتراخيص المحال والمباني، والتعديات، وملفات التصالح، إلى جانب شكاوى أخرى مرتبطة بالخدمات اليومية.

وأكد اللواء أحمد جبر أن خدمة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل داخل الحي، مشددًا على تسخير جميع إمكانات وإدارات الحي للتعامل مع الشكاوى المقدمة، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، وذلك في إطار القانون واللوائح المنظمة. وأوضح أن اللقاءات الدورية مع المواطنين تُعقد بشكل أسبوعي بهدف الاستماع المباشر إلى مطالبهم، وتبسيط الإجراءات الخاصة بمعاملاتهم، وتحقيق استجابة سريعة وفعالة.

وأشار رئيس حي جنوب الغردقة إلى أن الحي يولي اهتمامًا خاصًا بسرعة ودقة الرد على شكاوى المواطنين، سواء من خلال اللقاءات المباشرة، أو عبر منظومة شكاوى مجلس الوزراء، أو الشكاوى الواردة على الصفحة الرسمية للحي، مؤكدًا أن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يمثل هدفًا دائمًا للعمل التنفيذي.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة غادة فوزي، رئيس قسم خدمة المواطنين، أن اللقاء لم يقتصر على الاستماع إلى الشكاوى فقط، بل شهد إصدار توجيهات فورية من رئيس الحي لمديري الإدارات المختصة، وعلى رأسها إدارات الإشغالات والطرق والبيئة، بالنزول الميداني لمعاينة عدد من المشكلات التي طرحها المواطنون على أرض الواقع.

وأضافت أن رئيس الحي كلف الإدارات المعنية بإعداد تقارير فنية عن تلك المشكلات خلال 24 ساعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة والبدء في تنفيذ الحلول المناسبة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في أقرب وقت.

اخبار البحر الاحمر البحر الاحمر محافظة البحر الاحمر جنوب الغردقة الغردقة

