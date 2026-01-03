بحوزته سلاح أبيض.. القبض على بلطجى ببولاق الدكرور

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بحوزته سلاح أبيض بممارسة أعمال البلطجة والتعدى بالسب على آخر بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) ، وبسؤاله قرر بتضرره من (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) لقيامه بممارسة أعمال البلطجة وتهديده وأهليته بالإيذاء على إثر خلافات بينهما.

أمكن ضبط المشكو فى حقه وبحوزته (السلاح الأبيض المستخدم) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.