محافظ القاهرة يجري جولة تفقدية لأعمال الترميم الجارية بسور مجرى العيون والمنطقة المحيطة

قام الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية لأعمال الترميم الجارية بسور مجرى العيون والمنطقة المحيطة به، وميدان السيدة عائشة، ومحور صلاح سالم البديل، لمتابعة الجهود الجارية لرفع كفاءة المنطقة، ضمن خطة إعادة تطوير منطقة السيدة عائشة فى اطار أعمال تطوير القاهرة التاريخية.

وأكد محافظ القاهرة على أن الأعمال الجارية تهدف إلى تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية تربط بين مجمع الأديان، وسور مجرى العيون، ومنطقة مساجد آل البيت، بالاضافة لقربها من منطقة تلال الفسطاط.

رافق محافظ القاهرة فى جولته م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية وعدد من قيادات المحافظة.