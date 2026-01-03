استمرار توافد الناخبين بأسوان ونصر النوبة وإدفو للإدلاء بأصواتهم بجولة الإعادة لمجلس النواب|صور

يواصل الناخبون بالدوائر الثلاثة فى أسوان ونصر النوبة وإدفو توافدهم على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

وأجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولة ميدانية لتفقد عدد من اللجان الانتخابية فى إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الانتخابية وضمان انتظامها.

وشملت الجولة تفقد لجنة مدرسة عبد المجيد حسين الإعدادية بنات، ولجنة مدرسة عباس محمود العقاد الثانوية العسكرية بنين، واللتين تعدان من بين 152 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، والتى تستقبل 840 ألفا و731 ناخبا وناخبة داخل 3 دوائر انتخابية.

وخلال تفقده للجان الاقتراع، أكد الدكتور إسماعيل كمال أن المشاركة الإيجابية فى الانتخابات تمثل رسالة وطنية ومسئولية دستورية تقع على عاتق كل مواطن، مشيراً إلى أن الإدلاء بالصوت الانتخابى يعكس درجة الوعى السياسى، ويجسد الحرص الحقيقى على مستقبل الوطن، فضلاً عن ترسيخ قيم الانتماء والولاء.

جولة الإعادة

وشدد إسماعيل كمال على أهمية الإبلاغ الفورى عن أى مخالفة أو شكوى فى حالة وجود أى تجاوزات أو اختراقات من البعض إلى للجنة العامة، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة.

وشدد على أن دور الجهاز التنفيذى يقتصر فقط على تقديم الدعم اللوجستى الكامل خارج اللجان بما يضمن تهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات فى أجواء آمنة ومنظمة، وهو ما يؤكد جاهزية المحافظة الكاملة لإنجاح الاستحقاق الدستورى على الوجه الأكمل.

جدير بالذكر أن الدائرة الأولى بمركز أسوان تضم 54 لجنة فرعية بطاقة تصويتية تبلغ 417 ألفا و851 ناخبا وناخبة، فيما تضم الدائرة الثالثة بنصر النوبة 43 لجنة فرعية بإجمالى طاقة تصويتية 81 ألفا و745 ناخبا وناخبة، بينما تضم الدائرة الرابعة بمركز إدفو 55 لجنة فرعية بطاقة تصويتية تصل إلى 337 ألفا و135 ناخبا وناخبة.