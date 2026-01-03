قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حصن منيع.. ترامب: تابعت عملية القبض على مادورو عبر شاشة التلفزيون
القبض على شخص يوزع أموال على الناخبين بالمنيا
ترامب: مادورو وزوجته سيصلان إلى نيويورك
خاص| الأهلي يشعل سوق الانتقالات المحلي بتحركات قوية لضم مدافع ومهاجمين من الدوري الممتاز
الأب الروحي لـ مادورو.. أمريكا تقصف قبر الرئيس الفنزويلي السابق هوجو تشافيز
فنزويلا على صفيح ساخن.. مظاهرات مؤيدة لمادورو وإدانات دولية وانفجارات تهز كراكاس
نائب ترامب: الهجوم على فنزويلا لإعادة نفط أمريكا المسروق
انخفاض كبير في درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من الصقيع في هذه المناطق
وزير الكهرباء: نفذنا 31 محطة محولات جديدة وتوسعات فى 40 آخرين خلال عام
سحب سيارة من مياه النيل بأسوان عقب سقوطها دون إصابات بشرية..صور
البرازيل: نطالب برد دولي قوي عبر الأمم المتحدة
تظاهرات حاشدة في فنزويلا لرفض إعلان أمريكا اعتقال الرئيس مادورو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استمرار توافد الناخبين بأسوان ونصر النوبة وإدفو للإدلاء بأصواتهم بجولة الإعادة لمجلس النواب|صور

جولة الإعادة
جولة الإعادة
محمد عبد الفتاح

يواصل الناخبون بالدوائر الثلاثة فى أسوان ونصر النوبة وإدفو توافدهم على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

وأجرى اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جولة ميدانية لتفقد عدد من اللجان الانتخابية فى إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الانتخابية وضمان انتظامها.

وشملت الجولة تفقد لجنة مدرسة عبد المجيد حسين الإعدادية بنات، ولجنة مدرسة عباس محمود العقاد الثانوية العسكرية بنين، واللتين تعدان من بين 152 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، والتى تستقبل 840 ألفا و731 ناخبا وناخبة داخل 3 دوائر انتخابية.

وخلال تفقده للجان الاقتراع، أكد الدكتور إسماعيل كمال أن المشاركة الإيجابية فى الانتخابات تمثل رسالة وطنية ومسئولية دستورية تقع على عاتق كل مواطن، مشيراً إلى أن الإدلاء بالصوت الانتخابى يعكس درجة الوعى السياسى، ويجسد الحرص الحقيقى على مستقبل الوطن، فضلاً عن ترسيخ قيم الانتماء والولاء.

جولة الإعادة

وشدد إسماعيل كمال على أهمية الإبلاغ الفورى عن أى مخالفة أو شكوى فى حالة وجود أى تجاوزات أو اختراقات من البعض إلى للجنة العامة، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات اتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة.

وشدد على أن دور الجهاز التنفيذى يقتصر فقط على تقديم الدعم اللوجستى الكامل خارج اللجان بما يضمن تهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات فى أجواء آمنة ومنظمة، وهو ما يؤكد جاهزية المحافظة الكاملة لإنجاح الاستحقاق الدستورى على الوجه الأكمل.

جدير بالذكر أن الدائرة الأولى بمركز أسوان تضم 54 لجنة فرعية بطاقة تصويتية تبلغ 417 ألفا و851 ناخبا وناخبة، فيما تضم الدائرة الثالثة بنصر النوبة 43 لجنة فرعية بإجمالى طاقة تصويتية 81 ألفا و745 ناخبا وناخبة، بينما تضم الدائرة الرابعة بمركز إدفو 55 لجنة فرعية بطاقة تصويتية تصل إلى 337 ألفا و135 ناخبا وناخبة.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

ترشيحاتنا

وفد صيني آخر ظهورلمادورو

آخر من قابله الرئيس الفنزويلي قبل نجاح القوات الأمريكية في اختطافه.. تفاصيل

ترامب

ترامب بعد الهجوم على فنزويلا: إصابة جنود دون تسجيل قتلى

علم مصر

مصر تجري اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف وتدعو إلى التهدئة ودعم مسار السلام في اليمن

بالصور

اكتشاف علاقة بين أدوية الكوليسترول والأورام

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام
كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام

أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر
أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية
بطاريات السيارات الكهربائية

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد