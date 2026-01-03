قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ستارمر: أعتزم التحدث مع الرئيس ترامب والحلفاء بشأن ما حدث في فنزويلا
توترات واشنطن وكاراكاس تدعم الذهب رغم خسائر أسبوعية عالمية
كولومبيا: واشنطن لم تُخطرنا مسبقا بعمليتها في فنزويلا ونعزز وجودنا الحدودي
قبل مواجهة الفراعنة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب بنين
رئيس الوزراء يتفقد محطة رفع صرف صحي الرياينة بمركز أرمنت بالأقصر
خريطة الاصابات فى الأهلي .. أزمة كبرى قبل موقعة أفريقيا .. ومفاجأة غير سارة بسبب مدافع الفريق
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026
القاهرة الإخبارية: روسيا من أوائل الدول التي أعلنت موقفًا من تطورات فنزويلا
المدعي العام الفنزويلي يطالب بإثبات أن الرئيس مادورو وزوجته على قيد الحياة
المرشد الإيراني ينتقد تهديد ترامب بالتدخل لمساعدة المتظاهرين إذا تعرضوا لإطلاق النار
بعد عملية الاعتقال.. وزيرة العدل الأمريكية تكشف مصير مادورو وزوجته
بوندي: مادورو سيواجه الغضب الكامل للعدالة الأمريكية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

توافد الناخبين على لجان التصويت فى جولة الإعادة بأسوان ..شاهد

اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية
محمد عبد الفتاح

شهدت مقار اللجان الإنتخابية إقبال من المواطنين ، فى اليوم الأول لجولة الإعادة للجان الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولى من لاانتخابات مجلس النواب، التى تُجرى على مدار يومى 3 و 4 يناير الجارى.

كان اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، قد أجرى جولة ميدانية لتفقد عدد من اللجان الإنتخابية فى إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الإنتخابية وضمان إنتظامها ، وشملت الجولة تفقد لجنة مدرسة عبد المجيد حسين الإعدادية بنات ، ولجنة مدرسة عباس محمود العقاد الثانوية العسكرية بنين ، واللتين تعدان من بين 152 لجنة فرعية على مستوى المحافظة ، والتى تستقبل 840 ألف و731 ناخب وناخبة داخل 3 دوائر إنتخابية.

وخلال تفقده للجان الإقتراع ، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أن المشاركة الإيجابية فى الإنتخابات تمثل رسالة وطنية ومسؤولية دستورية تقع على عاتق كل مواطن ، مشيراً إلى أن الإدلاء بالصوت الإنتخابى يعكس درجة الوعى السياسى ، ويجسد الحرص الحقيقى على مستقبل الوطن ، فضلاً عن ترسيخ قيم الإنتماء والولاء .

جولة الإعادة

وشدد إسماعيل كمال على أهمية الإبلاغ الفورى عن أى مخالفة أو شكوى فى حالة وجود أى تجاوزات أو إختراقات من البعض إلى للجنة العامة لتتولى الهيئة الوطنية للإنتخابات إتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة.

وأكد أن دور الجهاز التنفيذى يقتصر فقط على تقديم الدعم اللوجستى الكامل خارج اللجان بما يضمن تهيئة المناخ الملائم لإجراء الإنتخابات فى أجواء آمنة ومنظمة وهو ما يؤكد على جاهزية المحافظة الكاملة لإنجاح الإستحقاق الدستورى على الوجه الأكمل .

جدير بالذكر أن الدائرة الأولى بمركز أسوان تضم 54 لجنة فرعية بطاقة تصويتية تبلغ 417 ألف و851 ناخب وناخبة ، فيما تضم الدائرة الثالثة بنصر النوبة 43 لجنة فرعية بإجمالى طاقة تصويتية 81 ألف و745 ناخب وناخبة ، بينما تضم الدائرة الرابعة بمركز إدفو 55 لجنة فرعية بطاقة تصويتية تصل إلى 337 ألف و135 ناخب وناخبة .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

