الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرشح بالمنيا إدعى منع التصويت ببعض اللجان

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء مرشح بالانتخابات البرلمانية بدائرة مركز شرطة ديرمواس بالمنيا، بمنع الأجهزة الأمنية الناخبين من التصويت بعدد من اللجان الانتخابية وكذا تواجد إحدى سيارات الشرطة بمحيط إحدى تلك اللجان.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءت، وأن اللجان الانتخابية بمحيط دائرة المركز تعمل بصورة منتظمة ولا يوجد بها أية مخالفات أو تجاوزات وأن سيارة الشرطة المشار إليها مخصصة لنقل قوات تأمين سير العملية الانتخابية بذات الدائرة.

كما تبين احتواء الصور التى قام المذكور بنشرها على لافتات دعائية له أمام إحدى اللجان الانتخابية (تم إزالتها تنسيقاً والجهات المعنية) لخرقها الصمت الانتخابى وفقاً لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم على تلك الإدعاءات الكاذبة.