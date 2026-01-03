وفاة المدرب البلغاري المخضرم عن عمر يناهز 80 عامًا

رحل ديميتار بينيف، المدرب الذي قاد منتخب بلغاريا إلى نصف نهائي كأس العالم 1994، عن عمر ناهز الثمانين عامًا.

توفي ديميتار بينيف، المدرب البلغاري الذي قاد منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية، عن عمر ناهز الثمانين عامًا.

وأعلن الاتحاد البلغاري لكرة القدم نبأ وفاة بينيف يوم السبت، مشيرًا إلى أنه توفي بعد صراع طويل مع المرض.

يُعدّ بينيف، الذي نال لقب أفضل مدرب بلغاري في القرن العشرين، أحد أبرز الشخصيات في تاريخ كرة القدم البلغارية.

ولا يزال حصول بلغاريا على المركز الرابع في كأس العالم 1994 يُعدّ إنجازها الأبرز. وقد توقف مشوار الفريق الرائع في نصف النهائي بخسارة 2-1 أمام إيطاليا، ثم خسر أمام السويد في مباراة تحديد المركز الثالث.

يُعتبر بينيف أحد أفضل المدافعين في تاريخ بلاده، حيث خاض 364 مباراة في الدوري وسجل 25 هدفًا مع سسكا صوفيا. حصد 13 لقبًا محليًا، ونال لقب أفضل لاعب كرة قدم في بلغاريا مرتين.

شارك في 90 مباراة مع المنتخب الوطني، ومثّل بلغاريا في ثلاث نسخ من كأس العالم (1966، 1970، 1974).

بعد اعتزاله اللعب عام 1977، تولى تدريب سسكا صوفيا، ونادي اليرموك الكويتي، ونادي النصر السعودي.