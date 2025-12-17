رئيس جامعة القاهرة يستقبل سفير بلغاريا بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، السيد دايان كاتراتشيف، سفير جمهورية بلغاريا لدى القاهرة، يرافقه الدكتور تسانكو إيفانوف، الملحق الثقافي والعلمي بالسفارة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين جامعة القاهرة وجامعة صوفيا الحكومية، في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تربط جمهورية مصر العربية وجمهورية بلغاريا، وبالتزامن مع قرب الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آفاق توسيع نطاق التعاون الأكاديمي في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الهندسة المعمارية، والآثار، واللغات، والطب، وعلوم الفضاء، إلى جانب بحث فرص تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإقامة برامج ودرجات علمية مشتركة ومزدوجة، وتنفيذ مشروعات بحثية مشتركة في إطار برامج الاتحاد الأوروبي، وخاصة منح «إيراسموس».

وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور محمد سامي عبد الصادق بالسفير البلغاري في رحاب جامعة القاهرة، مؤكدًا أن العلاقات المصرية البلغارية تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وأن الاحتفال بمرور مائة عام على هذه العلاقات يعكس عمقها التاريخي ويمنح دفعة قوية لمزيد من التعاون الأكاديمي والعلمي بين مؤسسات البلدين. كما أعرب عن ترحيب جامعة القاهرة بتعزيز التعاون مع الجامعات البلغارية، وفي مقدمتها جامعة صوفيا، باعتبارها أقدم وأعرق الجامعات في بلغاريا.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تمتلك منظومة أكاديمية وبحثية متقدمة وبنية تحتية حديثة، تؤهلها لإقامة شراكات علمية متميزة على المستويين الإقليمي والدولي، في إطار استراتيجيتها للانفتاح العالمي وتعزيز حضورها في التصنيفات الدولية المرموقة، مشيرًا إلى الرغبة الصادقة لجامعة القاهرة في بناء شراكة مستدامة ومثمرة مع جامعة صوفيا، تقوم على تبادل الخبرات وإطلاق برامج أكاديمية وبحثية مشتركة ذات مردود علمي ومجتمعي.

ومن جانبه، أعرب السيد دايان كاتراتشيف، سفير بلغاريا بالقاهرة، عن سعادته البالغة بأول زيارة رسمية له لجامعة القاهرة، مشيدًا بمكانتها الأكاديمية المرموقة وسمعتها الدولية، ومؤكدًا أن جامعة صوفيا تتطلع بجدية إلى توطيد التعاون مع جامعة القاهرة، باعتبارها إحدى أعرق الجامعات في المنطقة، خاصة في مجالات الهندسة المعمارية، واللغات، وعلوم الفضاء، والآثار، بما يتيح تبادل الخبرات العلمية والبحثية المتميزة مع أساتذة جامعة القاهرة.

وفي ختام اللقاء، أهدى الدكتور محمد سامي عبد الصادق درع جامعة القاهرة إلى السفير البلغاري، تعبيرًا عن تقدير الجامعة للعلاقات الثنائية المتميزة، كما تم التقاط الصور التذكارية، وقام السفير والملحق الثقافي والعلمي بجولة تفقدية داخل قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.