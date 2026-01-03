فابريجاس يعلّق على أنباء خلافة ماريسكا في تشيلسي بعد قرار الإقالة

علّق الإسباني سيسك فابريجاس، المدير الفني لفريق كومو الإيطالي، على الأنباء التي ترددت بشأن إمكانية توليه تدريب نادي تشيلسي الإنجليزي، خلفًا للإيطالي إنزو ماريسكا، الذي أعلن النادي رحيله رسميًا عن منصبه.

وكان نادي تشيلسي قد أعلن، في اليوم الأول من عام 2026، إنهاء تعاقده مع إنزو ماريسكا بالتراضي، بعد فترة قاد خلالها الفريق في 92 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها 55 فوزًا، وتعادل في 16 مواجهة، وتلقى 21 هزيمة.

تصريحات فابريجاس

وقال فابريجاس، في تصريحات لشبكة توتو ميركاتو ويب الإيطالية: ليس لدي ما أقوله، أنا مدرب كومو حاليًا وأتمنى الاستمرار هنا لمدة طويلة، في إشارة واضحة إلى تمسكه بمهمته الحالية وعدم رغبته في التعليق على مستقبله مع تشيلسي.

ويحمل فابريجاس تاريخًا خاصًا مع النادي اللندني، بعدما ارتدى قميص تشيلسي لاعبًا خلال الفترة من 2014 وحتى 2019، وحقق معه عدة ألقاب محلية وقارية.

رحيل ماريسكا

وفي بيان رسمي، أعلن تشيلسي رحيل ماريسكا، قائلًا: يمكننا أن نعلن انفصالنا عن المدرب إنزو ماريسكا بالتراضي.

وأضاف البيان: خلال فترة توليه قيادة الفريق، قاد ماريسكا تشيلسي إلى تحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وهي إنجازات ستبقى جزءًا مهمًا من تاريخ النادي في السنوات الأخيرة، ويتقدم النادي له بالشكر على جهوده وإسهاماته.

واختتم تشيلسي بيانه بالتأكيد على أن القرار جاء في توقيت حاسم، حيث ذكر: مع بقاء أهداف مهمة يتنافس عليها الفريق في أربع بطولات مختلفة، من بينها السعي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، يرى كل من ماريسكا وإدارة النادي أن إحداث تغيير في الوقت الحالي يمنح الفريق أفضل فرصة لإعادة الموسم إلى المسار الصحيح.

ويترقب الشارع الرياضي الإنجليزي هوية المدير الفني الجديد لتشيلسي، في ظل ارتباط عدة أسماء بخلافة ماريسكا، وسط مرحلة مفصلية يسعى خلالها النادي لاستعادة الاستقرار الفني والمنافسة بقوة على جميع الجبهات.