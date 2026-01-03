قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يعلن إصابة عدد من القوات الأمريكية في الهجوم على فنزويلا
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا
مش بيذاكر .. عامل يسحل نجل شقيقه بدراجته النارية فى أسيوط
أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا
أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ترتفع مع بداية 2026
الإليزيه: الرئيس ماكرون يتابع تطورات الأوضاع في فنزويلا
13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد
دار الإفتاء: "فتوى برو" يجيب عن 2475 سؤالا بالإنجليزية والفرنسية
منتخب السودان يباغت السنغال بهدف مبكر فى أمم إفريقيا
فوكس نيوز: مادورو يمثل أمام محكمة فيدرالية في نيويورك الاثنين المقبل
خلال أيام.. إسقاط الحصانة عن نواب 2020 غير الفائزين| اعرف الموعد النهائي
ضبط 49 شخصا لمحاولتهم دفع الناخبين للتصويت لعدد من المرشحين بـ 7 محافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فابريجاس يعلّق على أنباء خلافة ماريسكا في تشيلسي بعد قرار الإقالة

فابريجاس
فابريجاس
إسلام مقلد

علّق الإسباني سيسك فابريجاس، المدير الفني لفريق كومو الإيطالي، على الأنباء التي ترددت بشأن إمكانية توليه تدريب نادي تشيلسي الإنجليزي، خلفًا للإيطالي إنزو ماريسكا، الذي أعلن النادي رحيله رسميًا عن منصبه.

وكان نادي تشيلسي قد أعلن، في اليوم الأول من عام 2026، إنهاء تعاقده مع إنزو ماريسكا بالتراضي، بعد فترة قاد خلالها الفريق في 92 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها 55 فوزًا، وتعادل في 16 مواجهة، وتلقى 21 هزيمة.

تصريحات فابريجاس

وقال فابريجاس، في تصريحات لشبكة توتو ميركاتو ويب الإيطالية: ليس لدي ما أقوله، أنا مدرب كومو حاليًا وأتمنى الاستمرار هنا لمدة طويلة، في إشارة واضحة إلى تمسكه بمهمته الحالية وعدم رغبته في التعليق على مستقبله مع تشيلسي.

ويحمل فابريجاس تاريخًا خاصًا مع النادي اللندني، بعدما ارتدى قميص تشيلسي لاعبًا خلال الفترة من 2014 وحتى 2019، وحقق معه عدة ألقاب محلية وقارية.

رحيل ماريسكا

وفي بيان رسمي، أعلن تشيلسي رحيل ماريسكا، قائلًا: يمكننا أن نعلن انفصالنا عن المدرب إنزو ماريسكا بالتراضي.

وأضاف البيان: خلال فترة توليه قيادة الفريق، قاد ماريسكا تشيلسي إلى تحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي وكأس العالم للأندية، وهي إنجازات ستبقى جزءًا مهمًا من تاريخ النادي في السنوات الأخيرة، ويتقدم النادي له بالشكر على جهوده وإسهاماته.

واختتم تشيلسي بيانه بالتأكيد على أن القرار جاء في توقيت حاسم، حيث ذكر: مع بقاء أهداف مهمة يتنافس عليها الفريق في أربع بطولات مختلفة، من بينها السعي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، يرى كل من ماريسكا وإدارة النادي أن إحداث تغيير في الوقت الحالي يمنح الفريق أفضل فرصة لإعادة الموسم إلى المسار الصحيح.

ويترقب الشارع الرياضي الإنجليزي هوية المدير الفني الجديد لتشيلسي، في ظل ارتباط عدة أسماء بخلافة ماريسكا، وسط مرحلة مفصلية يسعى خلالها النادي لاستعادة الاستقرار الفني والمنافسة بقوة على جميع الجبهات.

الإسباني سيسك فابريجاس سيسك فابريجاس فابريجاس نادي تشيلسي تشيلسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

ترشيحاتنا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

بالصور

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي.. وصفة صحية وشهية

طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي
طريقة عمل كفتة الفراخ في الفرن بدون قلي

موديل 2008 ‏.. سعر ومواصفات ‏سيارة بـ 100 ألف جنيه

سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى
سوزوكى ماروتى

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد