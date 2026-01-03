حسان الزين: اعتقال مادورو البداية.. وواشنطن تخطط للمرحلة الثانية في فنزويلا

أكد حسان الزين، الكاتب المتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية، أن التطورات الأخيرة في فنزويلا تمثل المرحلة الأولى فقط بعد اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعمل حاليًا على وضع ملامح المرحلة الثانية لإدارة الأوضاع داخل البلاد.

العنصر الحاسم في المرحلة المقبلة

وأوضح الزين، خلال حديثه لبرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامية أمل الحناوي، أن العنصر الحاسم في المرحلة المقبلة سيكون موقف الجيش الفنزويلي، مشيرًا إلى أن تماسك المؤسسة العسكرية وسيطرتها على الأرض، مع تولي نائبة الرئيس إدارة الحكم مؤقتًا، يمثل أحد أبرز السيناريوهات المطروحة.

وأضاف أن القوانين الأمريكية مهيأة للتعامل مع أي شخصية خارج الولايات المتحدة تعتبرها واشنطن تهديدًا لأمنها القومي، مشيرًا إلى أن المحاكم الأمريكية ستتعامل مع مادورو وفق هذه الإطار القانوني، مع إعداد قائمة اتهامات تتعلق بالمخدرات، والأسلحة، وتزوير الانتخابات.

العملية العسكرية الأمريكية

وأوضح الزين أن العملية العسكرية الأمريكية كانت «نظيفة» من الناحية الأمنية، لكنها تمثل تدخلًا غير قانوني في شؤون دولة ذات سيادة، وهو النهج الذي دأبت الولايات المتحدة على اتباعه في مثل هذه الملفات.