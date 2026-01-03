خبير روسي: الهجوم الأمريكي على فنزويلا تأثيره سياسي ومعنوي أكثر من عملي

قال الدكتور سمير أيوب، خبير الشؤون الروسية، إنه لا يتوقع أن تتخذ الولايات المتحدة أو حلفاؤها خطوات عملية تؤدي إلى ضغط فعلي على فنزويلا، مؤكدًا أن الأثر الأبرز للعدوان الأمريكي يكمن في البعد السياسي والمعنوي عبر مواقف المجتمع الدولي الرافضة للاعتداء.

انعقاد مجلس الأمن الدولي

وأوضح أيوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مجرد انعقاد مجلس الأمن الدولي لمناقشة العملية الأمريكية يساهم في خلق حالة إجماع عالمي على إدانتها، ما يؤدي إلى عزلة واشنطن سياسيًا بغض النظر عن النتائج النهائية أو القرارات الملزمة.

طرح القضية على المستوى الدولي

وأضاف أن طرح القضية على المستوى الدولي يعزز الضغط المعنوي والسياسي على الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يمكنه التعبير عن رفضه للاعتداء دون الحاجة لاتخاذ إجراءات ملموسة، مما يتيح للدبلوماسية دورًا فاعلًا ومؤثرًا في مواجهة الانتهاكات الأمريكية.