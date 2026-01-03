خبير بالأهرام للدراسات: ذرائع واشنطن لتبرير الهجوم على فنزويلا بلا سند

أكد الدكتور أحمد قنديل، رئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، أن التصعيد الأمريكي ضد فنزويلا يعكس أزمة مركبة، مشيرًا إلى أن المبررات التي تطرحها الإدارة الأمريكية، وفي مقدمتها مكافحة تهريب المخدرات، تفتقر إلى الأدلة الواضحة والمعطيات الموثقة.

شبكات تهريب المخدرات

وأوضح قنديل، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن واشنطن لم تقدم حتى الآن أي دلائل ملموسة تثبت تورط فنزويلا في شبكات تهريب المخدرات، معتبرًا أن هذه الاتهامات تندرج في إطار الخطاب السياسي أكثر من كونها قائمة على حقائق ميدانية.

الإحصاءات والتقارير الدولية

وأضاف أن الإحصاءات والتقارير الدولية تؤكد أن النسبة الأكبر من المخدرات التي تدخل الولايات المتحدة مصدرها دول مثل المكسيك وكولومبيا، وليس فنزويلا، وهو ما يضعف مصداقية المزاعم الأمريكية ويثير تساؤلات جدية حول الدوافع الحقيقية وراء هذا التصعيد.