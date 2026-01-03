قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تساؤلات حول مصير مادورو بعد اعتقاله.. غموض يحيط بصحته وحقيقة العملية الأمريكية
مسؤول أمريكي سابق: مادورو يحصل على حقوق قانونية كاملة في واشنطن
السنغال ضد السودان.. فرق شاسع في القيمة السوقية لصالح أسود التيرانجا
ترامب يعلن إصابة عدد من القوات الأمريكية في الهجوم على فنزويلا
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا
مش بيذاكر .. عامل يسحل نجل شقيقه بدراجته النارية فى أسيوط
أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا
أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية ترتفع مع بداية 2026
الإليزيه: الرئيس ماكرون يتابع تطورات الأوضاع في فنزويلا
13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد
دار الإفتاء: "فتوى برو" يجيب عن 2475 سؤالا بالإنجليزية والفرنسية
منتخب السودان يباغت السنغال بهدف مبكر فى أمم إفريقيا
توك شو

خبير بالأهرام للدراسات: ذرائع واشنطن لتبرير الهجوم على فنزويلا بلا سند

ترامب ورئيس فنزويلا
ترامب ورئيس فنزويلا
محمد البدوي

أكد الدكتور أحمد قنديل، رئيس وحدة العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات، أن التصعيد الأمريكي ضد فنزويلا يعكس أزمة مركبة، مشيرًا إلى أن المبررات التي تطرحها الإدارة الأمريكية، وفي مقدمتها مكافحة تهريب المخدرات، تفتقر إلى الأدلة الواضحة والمعطيات الموثقة.

 شبكات تهريب المخدرات

وأوضح قنديل، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن واشنطن لم تقدم حتى الآن أي دلائل ملموسة تثبت تورط فنزويلا في شبكات تهريب المخدرات، معتبرًا أن هذه الاتهامات تندرج في إطار الخطاب السياسي أكثر من كونها قائمة على حقائق ميدانية.

الإحصاءات والتقارير الدولية 

وأضاف أن الإحصاءات والتقارير الدولية تؤكد أن النسبة الأكبر من المخدرات التي تدخل الولايات المتحدة مصدرها دول مثل المكسيك وكولومبيا، وليس فنزويلا، وهو ما يضعف مصداقية المزاعم الأمريكية ويثير تساؤلات جدية حول الدوافع الحقيقية وراء هذا التصعيد.

المخدرات مكافحة تهريب المخدرات الإدارة الأمريكية التصعيد الأمريكي فنزويلا

