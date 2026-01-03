قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي ونظيره الجامبي يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية والتعليمية
عمليات بالغة التعقيد .. الرعاية الصحية: مفيش مواطن هيشيل هم العلاج
سائح إنجليزي مريض بمستشفى الكرنك: الخدمة الصحية هنا أفضل من إنجلترا
شبكة تجسس ومعلومات حاسمة.. تفاصيل عملية استخباراتية قادت إلى القبض على مادورو
أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 3 يناير 2026 في محطات الوقود بمصر
قائمة شباب بيراميدز في مواجهة مودرن سبورت بكأس العاصمة
الوطنية للانتخابات: ساعات حاسمة قبل غلق باب التصويت.. وتلقي 28 شكوى عبر الخط الساخن
التقديم يبدأ غدا.. شروط مسابقة الأم المثالية 2026
هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر القومي" يدين الغطرسة الأمريكية فى ظل استمرارها انتهاك القانون وسيادة الدول
وزير الإسكان: حياة كريمة تغير وجه الريف المصري بتوفير خدمات متكاملة ومدارس ووحدات صحية
أولمبيك ليون يكتسح موناكو بثلاثية في الدوري الفرنسي
برلمان

برلماني: محاولات التشكيك في إنجازات الدولة والمشروعات القومية فاشلة

مجلس النواب
محمد الشعراوي

أكد حسام خليل عضو مجلس النواب، أن الدولة نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى التي ساهمت زيادة معدلات الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل للشباب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التغيرات العالمية المتسارعة على جميع المستويات. 

وأضاف حسام خليل، أن أهم المشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال الفترة السابقة، مشروعات البنية التحتية، ومشروعات الطاقة النظيفة ومنها محطة الضبعة النووية ومحطات الطاقة الشمسية ومحطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح، والمشروعات الزراعية القومية الكبرى، إلى جانب المجمعات الصناعية التي تم افتتاحها بعدد من المحافظات، والمشروعات السكنية، وكذلك المشروع العملاق "حياة كريمة".   

وأوضح خليل، أن هناك محاولات من قوى الشر والجماعات الإرهابية للتقليل من شأن هذه المشروعات، وتصدير صورة اليأس للمواطنين بشعارات مغرضة لا تمت للواقع بصلة، في محاولات يائسة لإحداث زعزعة وحالة من عدم الاستقرار، إلا أن الواقع الفعلي وما حققته الدولة من نجاحات خلال فترة وجيزة، هو خير رد على هذه المحاولات التي لن تؤتي ثمارها في ظل الوعي الكبير الذي يتمتع به الشعب المصري بمختلف فئاته وطوائفه.

وأشار النائب حسام خليل، إلى أن ما يمر به العالم بشكل عام ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص لا يخفى على أحد، وخلال هذه المرحلة تحديدًا وجب على الجميع الالتفاف حول الوطن وقيادته، وعدم الانجراف وراء الجماعات المغرضة والمنظمات المشبوهة، فمصر دولة قوية بسواعد أبنائها وتحقيق أمنها واستقرارها مسئولية الجميع.

حسام خليل النائب حسام خليل مجلس النواب المشروعات القومية الكبرى المشروعات القومية

