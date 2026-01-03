روشتة برلمانية لدعم البنية التحتية للقطاع الزراعي

أشاد النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الزراعة بشأن بذل الجهود لدعم المزارعين وتحسين الخدمات الزراعية المقدمة له، مؤكدا أنها خطوة جادة تسهم في خلق مناخ محفز للاستثمار الزراعي، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.

و أشار “ ملك ” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد ” إلى أنه ولإحداث بنية تحتية زراعية يجب تحديث شبكات الري للحد من الفاقد المائي، مع تخصيص اعتمادات مالية كافية لتطوير الطرق الزراعية لتسهيل عملية نقل المحاصيل، إلى جانب دعم ميكنة الزراعة وتوفير المعدات الحديثة بأسعار مناسبة، و تعزيز دور الإرشاد الزراعي وربطه بالتكنولوجيا الحديثة.

كما طالب عضو النواب بضرورة منح المزيد من الحوافز والتسهيلات لصغار المزارعين ، وذلك لتهيئة مناخ محفز يسهم في دعم القطاع الزراعي ، و تحقيق رؤية مصر 2030 .

جاء ذلك بعد أن تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري، لاستعراض موقف منظومة الشكاوى بالوزارة .

مجهودات مكثفة لتطوير منظومة الري

وصرح سويلم بأن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء .

وأضاف أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لخدمة المنتفعين وتطوير المنظومة المائية بما ينعكس على تقليل أعداد الشكاوى، وأنه حال تلقى أى شكاوى فإن أجهزة الوزارة تتعامل معها بشكل فورى وفعال لحسمها طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ومستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، مؤكداً دعمه الدائم لمنظومة الشكاوى بالوزارة في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين .