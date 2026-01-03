قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لكل مراحل التعليم.. موعد إجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس والجامعات
وزارة الأوقاف تعلن موعد اختبار صرف بدل التميز العلمي 2026
مقترح برلماني بإدراج فاقدي العين الواحدة والفشل الكلوي والجلدي الفقاعي ضمن ذوي الإعاقة
بالأسماء.. مدبولي يسلم وحدات سكنية لأهالي الطود بالأقصر
الرئيس البيلاروسي يدين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا
الرئيس السيسي يوفد مندوبا لتهنئة الأقباط الأدفنتست بعيد الميلاد
مصير مجهول للرئيس الفنزويلي.. ترامب أعلن اعتقال نيكولاس مادورو وزوجته .. وكاراكاس لا تعلم أين اختفى ؟!
الشيخ مهنا ربيع يوجّه رسالة شكر للداعمين بعد خروجه من دولة التلاوة
بعد اعتقال مادورو.. فنزويلا: الولايات المتحدة لم تحقق كل أهدافها
روسيا تستهجن الضربات الأمريكية وتطالب بحق فنزويلا في تقرير المصير
أيوب الكعبي نموذج لقوة الإصرار .. صنع نفسه بيديه وتحول من نجار إلى هداف أفريقيا وأوروبا
بعد ترشحه لرئاسة الوفد.. عيد هيكل لـ"صدى البلد": أسعى لإعادة الحزب لسابق عهده
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

روشتة برلمانية لدعم البنية التحتية للقطاع الزراعي

صورة تعبيرية
أميرة خلف

أشاد النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الزراعة بشأن بذل الجهود لدعم المزارعين وتحسين الخدمات الزراعية المقدمة له، مؤكدا أنها خطوة جادة تسهم في خلق مناخ  محفز للاستثمار الزراعي، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.

و أشار “ ملك ” فى تصريح خاص لـ “ صدى البلد ” إلى أنه ولإحداث بنية تحتية زراعية يجب تحديث شبكات الري للحد من الفاقد المائي، مع تخصيص اعتمادات مالية كافية لتطوير الطرق الزراعية لتسهيل عملية نقل المحاصيل، إلى جانب  دعم ميكنة الزراعة وتوفير المعدات الحديثة بأسعار مناسبة، و تعزيز دور الإرشاد الزراعي وربطه بالتكنولوجيا الحديثة. 

كما طالب عضو النواب بضرورة منح المزيد من الحوافز والتسهيلات لصغار المزارعين ، وذلك لتهيئة مناخ محفز يسهم في دعم القطاع الزراعي ، و تحقيق رؤية مصر 2030 . 

جاء ذلك بعد أن تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش  الفني والمالي والإداري، لاستعراض موقف منظومة الشكاوى بالوزارة .

 مجهودات مكثفة لتطوير منظومة الري 

وصرح سويلم بأن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء .

وأضاف أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لخدمة المنتفعين وتطوير المنظومة المائية بما ينعكس على تقليل أعداد الشكاوى، وأنه حال تلقى أى شكاوى فإن أجهزة الوزارة تتعامل معها بشكل فورى وفعال لحسمها طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ومستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، مؤكداً دعمه الدائم لمنظومة الشكاوى بالوزارة في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين .

الخدمات الزراعية مجلس النواب التنمية الزراعية المستدامة منظومة الري

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بريطانيا تمهد لإطلاق سيارات الأجرة ذاتية القيادة في 2026

أعراض خمول أو نشاط الغدة الدرقية.. وكيفية علاجها

