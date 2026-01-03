قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الزراعة: تكثيف حملات التفتيش وضخ المنتجات في المنافذ بأسعار مخفضة

وزير الزراعة

شيماء مجدي

شيماء مجدي

​أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة قطاعاتها الخدمية والإنتاجية، تزامناً مع احتفالات عيد الميلاد المجيد، لضمان الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتوافر السلع الغذائية وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين.

ووجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف حملات التفتيش والمرور والمتابعة على أسواق اللحوم والدواجن ومنتجاتها والمجازر، للتأكد من سلامتها للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك.

وشدد وزير الزراعة على القطاعات الإنتاجية بالوزارة، بضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ الوزارة، الثابتة والمتنقلة بجميع المحافظات، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، بما تشمل الدواجن واللحوم وبيض المائدة، والأسماك والأرز والزيوت ومنتجات التصنيع الغذائي، للمساهمة ضمن جهود الدولة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

ووجه الوزير أيضا باستعداد كافة الحدائق التابعة للوزارة بالقاهرة والمحافظات، لاستقبال زوارها، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف أعمال النظافة والصيانة وتوفير فرق طبية وإرشادية لضمان سلامة الزوار وراحتهم.

وفي سياق متصل كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نتائج حملات التفتيش المكثفة التي نفذتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية على الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها خلال شهر ديسمبر الماضي، بالتعاون مع مباحث التموين والجهات الرقابية المعنية.

وأسفرت الحملات عن ضبط نحو 389.8 طنًا من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها غير المطابقة للاشتراطات الصحية، من بينها 154.85 طنًا غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و119.88 طنًا تحت الفحص المعملي، و115.09 طنًا صالحة لكنها مخالفة للاشتراطات، إلى جانب تحرير 1110 محاضر ضد المخالفين، تم إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الوزارة، استمرار الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديرياتها في المحافظات، بشن تلك الحملات الرقابية اليومية، وعدم التهاون مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين أو سلامة الغذاء، كما ناشدت المواطنين بالإبلاغ عن أي لحوم أو منتجات يُشتبه في عدم صلاحيتها أو تداولها خارج المجازر المعتمدة عبر الخط الساخن للهيئة العامة للخدمات البيطرية على الرقم (19561).

