محمود الليثي يكشف أسرار نجاحه.. ويغني «كتاب حياتي ياعين» للراحل حسن الأسمر | فيديو

استضاف الإعلامي عمرو الليثي المطرب الشعبي محمود الليثي، الذي قال إنه يتبع أسلوب الراحل حسن الأسمر والمطرب حكيم، بالإضافة إلى شخصية الزعيم عادل إمام.

وغنى محمود الليثي أغنية "كتاب حياتي يا عين" للمطرب الشعبي الراحل حسن الأسمر برفقة فرقته الموسيقية.

وقال المطرب الشعبي محمود الليثي: «سنة 2025 كانت سنة حظ عليّ، وقدمت عددًا من الحفلات الناجحة في قرطاج، وأيضًا في بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات، كما أن أغنية "أنا البطل" حققت نجاحًا كبيرًا. ونفسي في 2026 أن تكون الناس سعيدة، وما حدش يكون مريض».

وتابع: «أنا أسير على خطى نجم الأغنية الشعبية عدوية، وبساطة عادل إمام، وأعشق حسن الأسمر ويعجبني ثباته على المسرح. وعندما أتحدث عن العالمية، أشاهد النجم حكيم وأسعى لأن أكون مثله وأقدم حفلات عالمية. وكنت أعمل خلف حسن الأسمر في أحد الأماكن وكنت أحلم برؤيته، وذكرت موقفًا مضحكًا في أحد الأفراح، حيث قام العريس بتطليق العروسة».