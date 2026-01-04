وفاة السيناريست هناء عطية بعد صراع مع المرض

أعلنت المخرجة جميلة ويفي، ابنة السيناريست هناء عطية، عن وفاة والدتها في ساعة مبرة من صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

وكتبت جميلة ويفي عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «ماما ماتت».

وكانت هناء عطية تعانى من التهاب رئوي حاد، إضافة إلى مشاكل صحية فى الكلى، قبل وفاتها.



هناء عطية كاتبة وسينارست مصرية بارزة، تخرجت من المعهد العالى للسينما أكاديمية الفنون، قسم السيناريو عام 1988.



قدمت هناء عطية للسينما عددًا من الأعمال البارزة، من أبرزها فيلمى «يوم للستات» و«خلطة فوزية»، وقد نالت عدة جوائز، أبرزها جائزة أفضل فيلم وأفضل سيناريو عن فيلم «يوم للستات».