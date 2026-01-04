قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير: الجوع الشديد مؤشر على 4 أمراض.. تعرّف عليها

الجوع الشديد.. يعتقد كثيرون أن خطورة هذا الأمر مرتبطة فقط بالسمنة وزيادة الوزن ولكن مالا يعرفه كثيرون أنه يكون مؤشرًا على مشكلة صحية أخرى تتطلب العلاج سريعا.

أمراض تسبب الجوع المستمر

ووفقا لما ذكره موقع medparkhospital ينتج الشعور بالجوع المستمر عن أمراض أو حالات صحية، بما في ذلك:

داء السكري من النوع الأول

يعاني مرضى السكري من النوع الأول من نقص الأنسولين اللازم لنقل الجلوكوز إلى الخلايا، مما يؤدي إلى نقص الجلوكوز الخلوي و لا يستطيع الجلوكوز دخول الخلايا، فيبقى في مجرى الدم، ويتسرب مع البول. في النهاية، يحتاج الجسم إلى المزيد من الطعام.

كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟

نقص سكر الدم

قد ينتج انخفاض مستوى السكر في الدم عن أدوية السكري وعادةً ما يعاني المرضى المصابون بانخفاض مستوى السكر في الدم من التشوش الذهني، وتلعثم الكلام، وصعوبة المشي.
مشاكل الغدة الدرقية و تُنتج الغدة الدرقية هرمونات تتحكم في معدل الأيض في الجسم.

فرط نشاط الغدة الدرقية أويسبب فرط نشاط الغدة الدرقية سرعة ضربات القلب والتعرق المفرط وضعف العضلات ، والعطش رغم شرب الماء.

سرطان الغدة الدرقية

التوتر المرضى

عند التعرض للتوتر أو نوبات القلق ، يفرز الجسم هرمون الكورتيزول الذي يسبب الجوع ومن المرجح أن يتناول الأشخاص الذين يعانون من التوتر أطعمة غنية بالسكريات والدهون.

أهمية الجوع 

الشعور بالجوع عملية طبيعية عندما يحتاج الجسم إلى المزيد من الطاقة.

قد تشعر بالجوع بعد ساعتين أو ثلاث ساعات من الصيام ومع ذلك، إذا كنت تعاني من جوع مستمر لا يعود إلى جوع حقيقي أو صيام، فمن الضروري تحديد الأسباب الجذرية وإيجاد حلول لمنع الإفراط في تناول الطعام.

