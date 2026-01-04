قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميسي على موعد مع 7 أرقام قياسية جديدة في 2026
3 أدعية لا تفارق لسانك فى النصف من رجب.. رددها حتى يطمئن قلبك
الكاميرون تصطدم بعقدة جنوب أفريقيا في مواجهة نارية بدور الـ16 بأمم أفريقيا
خارجية الاحتلال الإسرائيلي تشيد بالعملية الأمريكية في فنزويلا
مشرفانا ورافعة راسنا.. محمد ممدوح يحتفي بعيد ميلاد شقيقته
وزير الحرب الأمريكي: لن نتردد في توظيف قدراتنا العسكرية «الفتاكة» في أي بقعة من العالم
الأنجولي آيلتسين كامويش بالأرقام.. هل يكون حل الأهلي الهجومي القادم؟
أسعار صرف العملات اليوم في السوق المصري.. فيديو
لطلب الخير في الدنيا والآخرة.. دعاء ليلة النصف من رجب 2026
عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك
نائبة رئيس فنزويلا: لن نكون مستعمرة لأي دولة وندعو إلى الهدوء والوحدة للدفاع عن البلاد
هافانا تشتعل بعد اعتقال مادورو.. الرئيس الكوبي يقود تظاهرات غاضبة ويطالب أمريكا اللاتينية بجبهة موحدة ضد واشنطن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ضبط الأسواق ومنع التلاعب.. استعدادات وزارة الزراعة لموسم عيد الميلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

قال خالد جاد متحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة كثفت حملاتها لضبط العديد من الخارجين، والسلع الغذائية غير الصالحة للاستخدام، متابعا: تم ضبط كميت كبيرة ومصادرتها على الفور.
 

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن الوزارة تتحرك منذ فترة لضبط الأسعار، خاصة مع قرب موسم عيد الميلاد المجيد، متابعا: وفرنا أسواق متنقلة بالإضافة إلى الثابتة وقمنا بضخ كميات كبيرة من اللحوم والأسماك، لضبط الأسواق ومنع رفع الأسعار.
 

واسترسل: نعمل مع القطاع البيطري ووزارة التموين والداخلية للتفتيش وضبط أي سلع غير صالحة، ويتم التحفظ عليها على الفور ومصادرة الكميات وغلق الأماكن، مشددا على أن الوزارة تتفاعل مع بلاغات المواطنين على الفور.
 

وأوضح أن الوزارة توفر اللحوم المجمدة بسعر 250 جنيها، واللحوم الحية من 270 حتى 300 جنيه، كما أن كرتونة البيض متوفرة بسعر 125 إلى 140 جنيها، والأرز أقل من 25 جنيها، مشددا على توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.



 

وزارة الزراعة عيد الميلاد المجيد القطاع البيطري وزارة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

عداد الكهرباء

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء بعد الشحن

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مشعوذ مالي

مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا

محمد صلاح

بالتردد.. قنوات مفتوحة تبث مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

السوق العقاري يعيد ترتيب أوراقه 2025..البستاني:إتمام صفقات كبرى..ويجب الاستفادة من تطور القطاع السياحي

استثمارات

غدا.. الحكومة تبدأ خطوات جذب استثمارات بـ2.271 مليار دولار

سيارات الجمارك

الخميس.. مزاد علني لبيع 132 سيارات من مصادرات الجمارك.. تفاصيل التقديم

بالصور

درة بإطلالة من ماركة Fendi بلغ سعرها قرب ربع مليون جنيه

درة بإطلالة من ماركة Fendi بلغ سعرها قرب ربع مليون جنيه
درة بإطلالة من ماركة Fendi بلغ سعرها قرب ربع مليون جنيه
درة بإطلالة من ماركة Fendi بلغ سعرها قرب ربع مليون جنيه

مش فساد ولا خطر.. علامة تؤكد أن البيض طازج

صفار البيض
صفار البيض
صفار البيض

القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينيات

القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينات
القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينات
القالب غالب.. هيفاء وهبي بفستان يكشف قوامها ورشاقتها فى الخمسينات

خاف تخلعه لهذا السبب.. صور لـ محمد سامي تضعه فى مأزق مع مي عمر

خاف تخلعه.. صور لـ محمد سامى تضعه فى مأزق مع مى عمر
خاف تخلعه.. صور لـ محمد سامى تضعه فى مأزق مع مى عمر
خاف تخلعه.. صور لـ محمد سامى تضعه فى مأزق مع مى عمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد