ضبط الأسواق ومنع التلاعب.. استعدادات وزارة الزراعة لموسم عيد الميلاد

قال خالد جاد متحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة كثفت حملاتها لضبط العديد من الخارجين، والسلع الغذائية غير الصالحة للاستخدام، متابعا: تم ضبط كميت كبيرة ومصادرتها على الفور.



وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى، أن الوزارة تتحرك منذ فترة لضبط الأسعار، خاصة مع قرب موسم عيد الميلاد المجيد، متابعا: وفرنا أسواق متنقلة بالإضافة إلى الثابتة وقمنا بضخ كميات كبيرة من اللحوم والأسماك، لضبط الأسواق ومنع رفع الأسعار.



واسترسل: نعمل مع القطاع البيطري ووزارة التموين والداخلية للتفتيش وضبط أي سلع غير صالحة، ويتم التحفظ عليها على الفور ومصادرة الكميات وغلق الأماكن، مشددا على أن الوزارة تتفاعل مع بلاغات المواطنين على الفور.



وأوضح أن الوزارة توفر اللحوم المجمدة بسعر 250 جنيها، واللحوم الحية من 270 حتى 300 جنيه، كما أن كرتونة البيض متوفرة بسعر 125 إلى 140 جنيها، والأرز أقل من 25 جنيها، مشددا على توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.





