الإسكندرية تحصد لقب الجامعة الأكثر استدامة في إفريقيا

حصلت جامعة الإسكندرية على لقب الجامعة الأكثر استدامة في إفريقيا لعام 2025 وفق تصنيف UI GreenMetric، ليعكس تميزها في تطبيق معايير الاستدامة العالمية، وتنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة، وتبني السياسات الصديقة للبيئة داخل الحرم الجامعي.

علمًا بأن الجامعات المصرية تحتل 17 مركزًا ضمن المراكز العشرين الأولى للجامعات الإفريقية في التصنيف.

ويعكس هذا التقدم في التصنيفات الدولية، ولاسيما في مجالات البيئة والتحول الأخضر، الجهود المتواصلة التي تبذلها مؤسسات التعليم العالي لتحسين بيئة العمل الأكاديمي والبحثي، وتنفيذ خطط استراتيجية تسهم في رفع جودة الحياة الجامعية وتعزيز القدرة التنافسية إقليميًا ودوليًا.